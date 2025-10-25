El impuesto de las aguas vuelve a castigar a las familias numerosas en Zaragoza: "Pagamos hasta un 275% más"

El Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) vuelve a cobrarse en Zaragoza sin bonificaciones para las familias numerosas. La falta de presupuestos hace que las reducciones anunciadas por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2024 sigan congeladas más de un año después.

La aplicación del principio de 'quien contamina, paga' sin tener en cuenta el número de personas por hogar hace que el sustituto del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) siga castigando a las viviendas con más miembros, un problema que ha sido denunciado en repetidas ocasiones por colectivos como 3ymás, que lo consideran "discriminatorio".

El impuesto tiene una parte fija de 4,62 euros al mes, pero los problemas vienen con la variable. Para los consumos domésticos de 0 a 6 metros cúbicos se establece un precio de 0,35 €/m3, mientras que a los hogares que se mueven entre los 6 y los 20 se les reclaman 0,82.

Cuando se superan los 20 metros cúbicos, el tramo variable se dispara hasta los 1,37 euros, y es ahí donde las familias numerosas salen perdiendo.

Según los estudios de 3ymás, el componente variable para un hogar con un único miembro sale a 0,36 euros el metro cúbico, pero con uno de cinco, el coste se eleva hasta los 0,69, incrementando notablemente la factura. La diferencia es todavía mayor si se habla, por ejemplo, de una vivienda de ocho personas, llegando a los 0,99 €/m3.

Esto, subrayan desde 3ymás, no quiere decir que los hogares de más miembros derrochen el agua, sino que necesitan poner más veces la lavadora o el lavavajillas por el simple hecho de ser más.

El Ejecutivo aragonés reconoce que la progresividad actual del impuesto “afecta negativamente a las viviendas ocupadas por familias numerosas”, que se ven gravadas con la liquidación de una buena parte de su consumo en el tercer tramo “aún sin haber hecho un uso indebido del agua”.

La intención, según decían ya en noviembre de 2024, es eliminar el tercer tramo recogido en el artículo 20 de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre, de forma que todo el consumo que exceda del primero (de 0 a 6 metros cúbicos mensuales) se liquide directamente en el segundo “siempre que el número de miembros de la unidad familiar sea superior a cinco”. Pero todo esto sigue paralizado por la falta de acuerdo de PP y Vox.

Este no sería, en cualquier caso, el único cambio en el horizonte. Una vez metido en harina, el Gobierno autonómico pretende habilitar fórmulas de compensación para los consumos excesivos provocados por averías o causas ajenas a la voluntad de los usuarios.

La idea es permitir a los interesados corregir la situación “sin un excesivo gravamen”. “Se simplificará el procedimiento de acreditación de la existencia de la fuga o avería y se disminuirá del triple al doble del consumo habitual la consideración de consumo extraordinario”, indicaban a las pocos semanas de anunciar la reforma.

Nueva factura

La nueva factura que se ha comenzado a cobrar en Zaragoza va, como siempre, por tramos. La llamada Zona 1 de Zaragoza -que abarca la margen izquierda, el Casco y La Almozara- se le reclamarán los consumos de enero a diciembre de 2024, mientras que la Zona 2 -Las Fuentes, San José, Torrero y La Paz- tendrá que responder por los de noviembre de 2023 a octubre de 2024.

En el caso de la Zona 3 -Las Delicias, Oliver, Universidad, Centro, Casablanca y los barrios del sur- los cargos se centrarán en el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.

En todos los casos, los contribuyentes tienen desde este pasado 17 de octubre hasta el 17 de diciembre para pagar sus facturas de forma voluntaria. En el caso de deudas domiciliadas, recuerdan desde la DGA, los recibos serán cargados en cuenta bancaria durante el período voluntario de pago, y la entidad financiera emitirá el correspondiente justificante de pago.

Para aquellos que no tengan el recibo domiciliado, el pago podrá hacerse en las oficinas de las entidades colaboradoras en la recaudación del IMAR señaladas en el documento de pago remitido al contribuyente por el Instituto Aragonés del Agua.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, las deudas pendientes serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo

del período ejecutivo y, en su caso, el interés de demora y las costas que se produzcan. En estos casos, el sobrecoste puede llegar al 20%.

Desde el Gobierno aragonés señalan que los contribuyentes que dentro de los quince primeros días del período voluntario de pago no hayan recibido el documento de pago podrán obtener un duplicado en la Oficina de Gestión del ICA/IMAR (avenida de Ranillas, número 1, edificio D,

planta 1.ª, de Zaragoza), a través del enlace que dicha Oficina tiene en la página web que el Instituto Aragonés del Agua tiene en el portal del Gobierno de Aragón www.aragon.es, directamente a través de iaarecaudacion.aragon.es/icap/ o en el teléfono de atención al ciudadano 876 55 74 00.

A este respecto, recalcan que "la no recepción del documento de pago no exime de la obligación de realizarlo". Existe, en todo caso, la opción de interponer recurso de reposición ante la Dirección del Instituto Aragonés del Agua, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario o una reclamación económico-administrativa, ante la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.