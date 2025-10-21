Bendodo sobre la caja B del PSOE: "Cuando se mueve como un pato y canta como un pato tiene pinta de ser un pato"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, se ha mostrado este martes rotundo con la caja B del PSOE. "Cuando anda como un pato y canta como un pato tiene toda la pinta de ser un pato", ha contestado al ser preguntado por los pagos sin declarar y los anticipos sin motivar publicados en exclusiva por EL ESPAÑOL.

Para el dirigente popular, lo más preocupante es que "nadie del PSOE" haya salido a dar una explicación. "Al final, todo se va a saber y cuanto antes lo cuenten, mejor", ha afirmado en un acto en Zaragoza acompañado por el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón.

Él mismo aseguraba en las últimas horas a través de su perfil en X (antes Twitter) que el olor a financiación ilegal en el PSOE es "insoportable".

Bendodo ha alertado de un Sánchez "en retirada" que va "de cortina de humo en cortina de humo" para tapar "los vergonzosos escándalos de corrupción que afectan a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar más cercano".

Como ejemplos ha puesto la polémica en torno al registro de objetores del aborto o la ocurrencia del cambio de hora. "Ajusta cuentas con los periodistas, los jueces y ahora va a por los autónomos, a los que desprecia. Parece tener una inquina personal", ha agregado.

Para Bendodo, el modelo sanchista "es incompatible con los autónomos en España": "Ya no valen las rectificaciones a medias, lo que tiene que hacer es una rectificación radical y retirar la propuesta".

Los populares, como ya avanzara Feijóo, dicen tener un plan que estarían encantados de que el Ejecutivo copie "sin pudor y sin restricciones". Su intención es eximir del IVA a los que ganen menos de 80.000 euros al año. "Ya está bien de tener un gobierno que penaliza al que trabaja. Quien gana 400 euros al mes no puede pagar la mitad por ser autónomo. Lo que pretenden es un insulto y una agresión sin explicación", ha manifestado.

Un Gobierno "agonizante"

Para el PP, todo esto demuestra que el sanchismo está "agonizante". "Y como todo el que se encuentra acorralado, la reacción casi instintiva es atacar y mentir. Lo peligroso de un ejército en retirada es todo lo que va a intentar destruir antes de salir fuera del Gobierno", ha avisado.

En su lugar, los populares se volcarán en "hablar de lo que le preocupa a la gente" con iniciativas en todos los parlamentos autonómicos. "A los ciudadanos lo que les preocupa es la inmigración, la conciliación o el problema que está creando el gobierno con los autónomos", ha recalcado.

Como ejemplo de buen hacer ha puesto el Aragón de Jorge Azcón, que ha atraído más de 57.000 millones de euros en inversiones, y la Zaragoza de Natalia Chueca, una ciudad en la que "da gusto vivir".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.