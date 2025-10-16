Rompen los cristales de varios coches de conductores del bus de Zaragoza: "Hemos pedido refuerzos a la Policía"

Los conductores del bus urbano de Zaragoza han pedido refuerzos policiales en el entorno de cocheras tras la aparición de varios coches con los cristales rotos en la zona que utilizan como aparcamiento, situada a la altura del número 199 de Miguel Servet.

Los hechos, denunciados públicamente por Sattra, el segundo sindicato con más peso en el comité, fueron puestos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el pasado 8 de octubre ante "la reiteración de actos de vandalismo, hurtos y tentativas de robo".

"Desde el 30 de septiembre, diversos trabajadores han sufrido roturas de cristales en sus vehículos e intentos de sustracción en una zona que, por su cercanía al centro de trabajo, es utilizada diariamente como aparcamiento por el personal. Esta situación no es aislada: en fechas anteriores ya se han registrado robos de vehículos completos y la sustracción reiterada de catalizadores, lo que evidencia un patrón delictivo consolidado en la zona", dicen en el escrito.

Otro de los coches afectados. E. E.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, el modus operandi es el mismo. En todos los casos se rompió el cristal trasero de los vehículos con la intención de abrir los coches y acceder a su interior.

Además, aseguran tener constancia de que "al menos dos compañeros han sido víctimas de agresiones físicas en las inmediaciones del centro de trabajo, tanto a la entrada como a la salida de sus turnos, lo que agrava notablemente el riesgo para la integridad personal de quienes allí desarrollan su actividad laboral".

Desde el sindicato admiten "preocupación", motivo por el que han solicitado "de forma urgente" un refuerzo de la presencia policial en la zona indicada, especialmente en los horarios de mayor afluencia de personal (entrada y salida de turnos).

También piden instalar cámaras de videovigilancia vial para disuadir a los ladrones y poder identificarlos en caso de incidente.

Su queja ha tenido ya respuesta por parte del intendente de la Policía Local de Zaragoza. En este otro escrito, del pasado 9 de octubre, se asegura que "se ha dado traslado a las unidades operativas oportunas para que, en la medida de la disponibilidad del servicio, se aumente la presencia policial para evitar la comisión de hechos delictivos".

Desde el Cuerpo señalan que los principales problemas que se plantean guardan relación con la seguridad ciudadana y la investigación de infracciones penales. "En este sentido, de acuerdo con la normativa vigente, la competencia en materia de prevención e investigación de ilícitos penales corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional en este caso). No obstante, la Policía Local continuará colaborando de forma permanente en el mantenimiento de la seguridad pública y la prevención de actos delictivos", agregan.