El PP salva de la reprobación a la presidenta de las Cortes de Aragón de Vox: "Lecciones de moralidad del PSOE, ninguna"

El Partido Popular ha evitado con sus votos que la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, de Vox, sea reprobada por su ausencia en el minuto de silencio por las víctimas del “genocidio” de Israel y el “atentado terrorista” de Hamás. Fernández, la segunda autoridad de la Comunidad, no estuvo en el hemiciclo durante este homenaje del Parlamento, al igual que los otros seis diputados de Vox.

La propuesta la ha presentado el PSOE, harto del “reiterado comportamiento” de una presidenta que “ha demostrado estar al margen de la neutralidad y dignidad que exige el cargo”. “La presidencia no es un cargo de parte, no es una diputada más ni un atril donde exhibir su ideología. Debe respetar los derechos humanos y la solidaridad con las víctimas, sean de donde sean”, ha clamado la diputada Leticia Soria.

Incluso, el PSOE ha ofrecido sus votos al PP para destituir a Marta Fernández de su cargo, aunque, para ello, primero sería necesaria una reforma del reglamento de la Cámara, ya que actualmente no permite cesar a ningún miembro de la Mesa. “Digan un nombre de su grupo y contará con el apoyo del PSOE para que esta presidenta no aguante ni un minuto más en este puesto”, ha invitado Soria.

El PP ha votado en contra de la reprobación, aunque, durante su turno, el portavoz popular, Fernando Ledesma, no haya mencionado ni una sola vez ni a la presidenta ni a Vox, sino que ha usado su intervención para rechazar lo que considera “lecciones de moralidad” del PSOE y enumerar las polémicas judiciales del entorno de Pedro Sánchez.

“Señores del PSOE, son increíbles. Vienen aquí a darnos lecciones de moralidad. El PSOE-Aragón, entregado al ‘sanchismo’, nos da lecciones de moralidad. Ustedes que están rodeados por las putas de Ábalos y Koldo, que tienen un secretario de organización en la cárcel, o liderado por el marido de una pentaimputada, que transformó la Moncloa en un centro de negocios privado”, ha aseverado Ledesma, que incluso anunciaba su voto en contra de “sus lecciones de moralidad”, sin mencionar a Marta Fernández.

La nota la ha vuelto a dar el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que mandaba sus “felicitaciones” a la presidenta de la Cámara por “hacer lo que tenía que hacer” y “no dejarse amedrentar”. “Ser reprobada por hacer lo correcto es un honor. Lo malo no es que reprueben, sino que imputen como a la mujer del presidente o la banda del Peugeot… Intentaron hacerle daño, y no pudieron hacerle mayor honor”, ha afirmado el exvicepresidente primero del Gobierno de Aragón.

El resto de la izquierda también se ha sumado a las críticas contra la presidenta de la Cámara, y desde Chunta Aragonesista han propuesto abordar una reforma del reglamento para poder destituir a Marta Fernández con una mayoría simple, algo que, en estos momentos, no está permitido. “Tan democrático es nombrar como cesar. No hay vía jurídica de sustituir a la presidenta si se aferra al sillón. Son inamovibles. Lo razonable sería, como en otros parlamentos, que el Pleno pudiera retirar su confianza”, ha expuesto su portavoz, José Luis Soro.

Marta Fernández fue nombrada presidenta de las Cortes tras un acuerdo ‘in extremis’ entre PP y Vox. Fue el primer gran acuerdo entre ambas fuerzas, que culminarían en un Gobierno de coalición que explosionó a los once meses. Sin embargo, pese a la ruptura en julio de 2024, Fernández sigue ocupando el cargo hasta que ella quiera o, en su defecto, hasta que Jorge Azcón disuelva la Cámara y convoque elecciones.