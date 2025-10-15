Óscar Puente dice que no es viable el cercanías Zaragoza-Huesca por falta de demanda: "Tiene el menor uso de España"

El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ha rechazado este miércoles la ampliación de la línea de cercanías Zaragoza-Huesca. Lo ha hecho en la sesión de control en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del diputado de CHA, el aragonés Jorge Pueyo.

Puente se ha mostrado muy tajante ante la posible mejora ya que ha mantenido que un estudio realizado por los técnicos la sitúan como la línea con la demanda más baja de toda España.

"La única línea existente en este momento en ese trayecto tiene el menor uso de toda España, por lo que los técnicos defienden que, dado que la demanda es bajísima, no se justifica la construcción de una nueva", ha explicado.

El diputado de CHA, integrado en Sumar, Jorge Pueyo, ha preguntado al ministro Puente sobre cómo piensa cumplir una iniciativa de 2024 de Chunta Aragonesista, apoyada por los socialistas, para que la cuarta ciudad del Estado, tenga un cercanías "en condiciones".

Está “traicionado” todo el trabajo que han hecho fuerzas políticas progresistas en Aragón, ha acusado el diputado. A la vez que ha reprochado que, sin cercanías, esa comunidad, que es la autonomía con menos kilómetros de este medio de transporte, no podrá convertirse en una comunidad autónoma de primera.

La línea de cercanías Zaragoza–Huesca ha sido defendida por sus propios compañeros socialistas, así que, “si me dice que no, se lo dice también a sus propios compañeros”, ha explicado Pueyo.

Ante los reproches emitidos por Pueyo, Puente ha reiterado que "no digo ni sí, ni que no” porque "no es mi cometido". Del mismo modo, ha instado a Pueyo a conocer la ley del sector que obliga a un estudio de viabilidad previo y "solo cuando sea positivo, es posible emprender una obra".

"En este caso el estudio de viabilidad es negativo, ya me gustaría decirle otra cosa", ha asegurado. A lo que ha añadido: "Me propone que me salte los informes técnicos, y no lo voy a hacer".