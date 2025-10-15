La DGA tacha de "poco seria" la performance del portavoz de Vox y el tractor: "Retrata su política pueril"

La performance del portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, llamando a la rebelión contra el Pacto Verde Europeo desde un tractor no ha sentado nada bien al Gobierno de Jorge Azcón.

"Yo no sé si tensa las relaciones con el Gobierno. Lo que hace es retratar la política poco seria y pueril de quien en lugar de aportar soluciones y ser útil para la Comunidad se dedica a este tipo de performances, que es lo que más le gusta", ha censurado la vicepresidenta, Mar Vaquero.

En su opinión, es una "irresponsabilidad", ya que con este vídeo, Nolasco "pretende justificar una serie de comportamientos y propuestas que sabe que están al margen de la ley".

Según la vicepresidenta, lo hace para "despistar de la falta de propuestas efectivas y útiles". "Será él quien tenga que dar explicaciones y los ciudadanos, valorar si es un político serio o un político aficionado a realizar este tipo de memes y performances", ha manifestado.

El Pacto Verde no es, en todo caso, el único tema que tensa a los exsocios. Con la ley de Vivienda tampoco hay acuerdo, aunque desde la DGA confían en que todavía se esté a tiempo de negociar.

Para Vaquero, no es de recibo que Vox trate de sacar rédito político obstaculizando la negociación. Especialmente si lo que hace es tratar de tocar materias que "corresponden a otras consejerías o a una ley de presupuestos".

Los constantes desencuentros hacen peligrar el próximo presupuesto de la Comunidad. La vicepresidenta ha confirmado que todavía no hay fecha para llevar el techo de gasto a las Cortes de Aragón y que, en relación a las cuentas de 2026, todo sigue igual que hace unas semanas. "No se ha hablado ni de techo de gasto ni de presupuestos en el consejo de gobierno", ha remarcado.

Premio a Javier Lambán

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la concesión del premio Gabriel Cisneros a Javier Lambán. El acto se hará en la Sala de la Corona del Pignatelli, reservada para las grandes ocasiones, en torno al día de la Constitución.

Con este galardón, la DGA reconocerá su defensa de los valores democráticos "hasta el último momento de su vida". "Lambán tuvo una incontestable vocación de servicio y visión de Estado. Mantuvo ese criterio hasta su último aliento, incluso en los momentos de mayor complicación de su salud", ha afirmado Vaquero.

Por otra parte, la DGA ha dado luz verde a sus servicios jurídicos para litigar contra el traslado "injusto" de menores extranjeros no acompañados.

Por el momento, la Comunidad ha recibido 31 expedientes y 7 menores ya están en el territorio. Los primeros llegaron la semana pasada, y la previsión es que el resto lo vaya haciendo en las siguientes.