Azcón reclama en Bruselas una PAC más justa para Aragón: "Si se recorta será un drama para las zonas despobladas"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado este martes en Bruselas una Política Agraria Común (PAC) más justa. Si se recorta, ha advertido tras reunirse con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, será “un drama” para las zonas despobladas.

El líder popular ha recordado que la Comunidad representa el 10% de los kilómetros de España pero solo tiene el 3% de la población. La situación es especialmente crítica en 13 de las 33 comarcas, con una densidad inferior a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.

El sector da trabajo a 55.000 personas y representa el 15% de toda la economía de la región. Por ello, ha instado a Europa a que tenga en cuenta “lo que significa económicamente, pero también socialmente” y haga que la despoblación cuente en la PAC al igual que sucede con la orografía o el envejecimiento en la financiación de los servicios básicos.

“Si se recorta será un drama para el campo en España, pero será especialmente traumático y sangrante para aquellos territorios como Aragón que sufren problemas de despoblación”, ha remarcado.

Ese ha sido el eje de su reunión con el comisario europeo, quien, en palabras de Azcón, le ha reconocido que era un argumento “de suficiente paso como para que se tenga en cuenta”. “Espero que se contemple en el proceso de elaboración del presupuesto en Europa. Nuestras razones son justas”, ha afirmado.

El principal objetivo de la reunión era que la UE conociera los problemas reales de la Comunidad, ya que si no es consciente “es imposible que se apliquen soluciones”. El trabajo, en todo caso, no queda aquí. “Ahora tenemos que seguir las comunidades autónomas de forma unida. Yo quiero que Aragón trabaje con Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha para que esa idea básica no sea solamente una idea del Gobierno de Aragón”, ha añadido.

A este respecto, ha resaltado que el Gobierno de Pedro Sánchez es quien tiene la responsabilidad de negociar con la comisión y que el ministro Planas es quien tiene obligación de conseguir resultados.

Azcón también censura que se plantee un fondo único para la PAC, aunque siendo un problema, las especificidades de Aragón “pasan por la despoblación”.

El presidente aragonés también aprovechará su viaje a Bruselas para hablar de centros de datos. “Aragón los está atrayendo como prácticamente ninguna otra región de Europa. Son la infraestructura tecnológica que va a soportar la mayor innovación que vamos a ver en nuestra vida y posiblemente en la historia, que es la inteligencia artificial”, ha expuesto.