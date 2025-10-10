Sebastián Castella descerraja la puerta grande de La Misericordia

En su primer toro, Castella cuajó una faena de buen concepto, templada y con oficio. Sin embargo, malogró el triunfo con la espada. En el segundo, de Domingo Hernández, mostró buen comportamiento en el caballo, cosa que no demostró durante la faena dejando ver una embestida incompleta.

Castella lo llevó con suavidad por ambos pitones, extrayendo tandas de mérito y valor, con arrimones incluidos. En el quinto, de Garcigrande, el toro resultó complicado de salida y perdió las manos tras el primer puyazo. Castella consiguió rehacer la labor con inteligencia: revivió la embestida del animal en la faena de muleta y, a base de temple y dominio, logró ligar varias tandas de gran calidad que entusiasmaron al público. Mató con decisión y paseó dos orejas.

Aarón Palacio recibió al segundo de la tarde con un capote lento y templado que encendió los ánimos en la plaza. A pesar de que parecía no tener opciones, Aarón logró cuajarlo por ambos pitones, aunque el ejemplar de Domingo Hernández volvió a flojear y perder las manos repetidamente.

En el cuarto, Aarón inició la faena de rodillas, ligando las primeras tandas con entrega y temple. El toro fue a menos conforme avanzaba la lidia, pero aun así consiguió cortar una oreja escuchando un aviso. Con el sexto salió a portagayola y, de rodillas, ejecutó tres lances que pusieron al público en pie. Tras el primer puyazo, el toro volvió a perder las manos.

Se lucieron Agustín de Espartinas y Mariano Ruiz con buenos pares, ambos desmonterados. Aunque el toro terminó desfondado, Aarón volvió a cuajarlo. Sonó un aviso y fue despedido con una ovación.

Ficha del Festejo

Jueves 9 de octubre. Corrida de toros. Sexta de la Feria del Pilar 2025.

Se lidiaron toros de Garcigrande (4° y 5°), Hnos. García Jiménez (1° y 6°) y Domingo Hernández (2° y 3°).

Sebastián Castella: silencio tras aviso, oreja y dos orejas.

Aarón Palacio: oreja, oreja tras aviso y ovación tras aviso.

Detalles: Se desmonteraron Agustín de Espartinas y Mariano Ruiz en el sexto de la tarde.