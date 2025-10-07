El portavoz de una plataforma de afectados por la okupación, rotundo: “Casi la mitad de los afectados son pensionistas”

Una de las manifestaciones de la Plataforma Plataforma de Afectados por la Okupación

Casi la mitad de las personas afectadas por casos de inquiokupación en Aragón son pensionistas. Así lo denuncia Carmelo Sevilla, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación e Inquiokupación, quien advierte que el 44,5% de las víctimas pertenecen a este colectivo y que la mayoría son pequeños propietarios que alquilan una vivienda como complemento a sus ingresos.

El portavoz asegura que “solo un 1% de los afectados son grandes propietarios”, y que el problema golpea con especial dureza a quienes dependen de esas rentas para llegar a final de mes.

Según los datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 casos de ocupación ilegal en España. En Aragón, la cifra alcanzó los 275: 219 en la provincia de Zaragoza, 48 en Huesca y 8 en Teruel, lo que sitúa a esta comunidad como una de las regiones con menor incidencia.

Las estadísticas oficiales recogen tanto allanamientos como usurpaciones, pero Sevilla insiste en que la magnitud real es mayor. "Es información sesgada de manera intencionada para no mostrar la realidad de la okupación en España", ha explicado Ricardo Bravo, otro portavoz de la plataforma.

De las más de 3.000 llamadas que ha recibido la plataforma, un 57,3% corresponden a personas que han decidido no denunciar, recurriendo en muchos casos a vías extrajudiciales como la contratación de empresas de desocupación. “Las consideramos un aspecto negativo porque pueden derivar en problemas judiciales graves”, señala.

Según las cifras que manejan desde la plataforma, el 81% de las consultas tratan sobre inquiokupación, un fenómeno que, asegura, causa un impacto económico y emocional especialmente severo en pensionistas y pequeños propietarios.

"Hemos recibido llamadas de gente que ha planteado el suicidio como opción para solventar su situación", relata el portavoz. "En la plataforma trabajamos con personas que tienen una situación de vulnerabilidad muy grande y casos en los que han tenido que volver a casa de sus padres con niños ya adolescentes", concluye.