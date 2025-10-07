El Gobierno de Pedro Sánchez concede a Javier Lambán la Gran Cruz de la Orden de Carlos III: "Su legado permanece"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la entrega de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III al expresidente de Aragón Javier Lambán.

Ha sido Pilar Alegría, portavoz del Gobierno de España en la rueda de prensa posterior, la que ha dado la noticia de esta condecoración que llega a título póstumo tras el fallecimiento del exsecretario general del PSOE en Aragón el pasado 15 de agosto tras luchar durante años contra varios cánceres y la esclerosis múltiple que padecía.

La condecoración también será concedida a Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura y recientemente fallecido. De esta manera, la portavoz ha confesado que es una forma de "rendir homanaje" a dos expresidentes socialistas: "Cuya trayectoria se definió por su profunda vocación de servicio público siempre poniendo en el centro de sus políticas a las persnas y sus necesidades", ha recalcado.

Así, ha finalizado su intervención ante estas condecoraciones: Su legado permanece como ejemplo de dedicación y responsabilidad y compromiso con el bienestar de todos", ha expresado Alegría.

Esta distinción llega a manos del Gobierno de Pedro Sánchez con el que tuvo varias desavenencias por las formas de hacer política. Si por algo se definía Javier Lambán era por ser un gran defensor de su tierra, Aragón, y de los valores clásicos del socialismo.

Esta condecoración se suma a la que recibirá por parte del Gobierno de Aragón ya que Lambán también será galardonado con el premio Gabriel Cisneros del Gobierno de Aragón por su defensa de los valores constitucionales.



El reconocimiento, anunciado por el presidente aragonés, Jorge Azcón, en el debate sobre el estado de la Comunidad, no ha estado exento de polémica.



Al hacerse público, los socialistas sorprendieron al no aplaudir el premio al que hasta hacía solo unos meses había sido su secretario general, puesto que ahora ocupa la ministra y portavoz Pilar Alegría, con quien tuvo sonadas discrepancias.



Un día más tarde, el PSOE salió al paso de las críticas asegurando que están "orgullosos" de su legado y acusando al PP de utilizar interesadamente el nombre de Lambán.

El reconocimiento llega tras una extensa en política que inició en su localidad natal, en el Ayuntamiento de una Ejea de los Caballeros de la que siempre presumió. Fue ahí donde empezó a ganar peso en el PSOE de Zaragoza, haciéndose cargo de la Diputación de Zaragoza en uno de los momentos más difíciles de la crisis de 2008.

Tras la marcha de Marcelino Iglesias y la pérdida del PSOE del Gobierno de Aragón en 2011, Lambán dio el paso para liderar e iniciar un nuevo rumbo en el socialismo aragonés. Así, lideró el Pignatelli durante ocho años hasta que en 2023 quedó relegado ante Jorge Azcón, actual presidente de Aragón. Desde ese momento se apartó de la primera línea política que culminó con su salida como secretario general del PSOE Aragón en marzo de 2025.