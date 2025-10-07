Decenas de personas protestan en Zaragoza contra el cierre de los puntos violeta: "No es inclusivo, es negacionista"

Algunas de las asistentes, durante la protesta. E. E.

Decenas de personas se han concentrado este martes en Zaragoza contra el cierre de los puntos violeta, reconvertidos en espacios seguros a exigencia de Vox. "Invisibilizan la violencia machista. Cambiarles el nombre no es inclusivo, es negacionista", han denunciado.

La protesta ha sido secundada tanto por el PSOE como por Zaragoza en Común (ZEC), así como por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), entre otros colectivos.

Entre canciones de jóvenes "criadas en las casas de juventud", proclamas y un 'punto violeta' levantado para la ocasión, las asistentes han exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que dé un paso atrás y recupere estos espacios seguros en su formato original.

La secretaria de Organización del PSOE aragonés, Manuela Berges, ve en lo sucedido "un acto de hipocresía por parte del equipo de Gobierno". "En 2024 puso en valor lo que significaban los puntos violeta para las mujeres reforzándolos en número y con más personal. Este año, sin embargo, los ha erradicado totalmente", ha aseverado.

En su opinión, el PP ha "claudicado" ante las exigencias y las "políticas extremas" de Vox; un "retroceso que no nos podemos permitir". "Los puntos violeta suponen un referente visual real al que acudir en un momento dado para tener la ayuda necesaria", ha agregado la también alcaldesa de Pedrola.

Los socialistas creen que, sin puntos violeta, las mujeres quedan más desprotegidas. "Vamos a estar aquí lo que haga falta para reivindicarlos. Poner un punto neutro está haciendo que las mujeres no se atrevan a acercarse a denunciar o a pedir ayuda. No saben lo que se está ofreciendo: si allí se denuncia la pérdida de un móvil, una agresión o vas a tener que esperar en la fila porque alguien ha tenido un percance con otra persona. Habíamos avanzado mucho, con esto no se puede jugar", ha advertido Berges.

En esta misma línea, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lola Ranera, ha pedido "llamar las cosas por su nombre". "La violencia machista existe. En una ciudad solidaria como Zaragoza, el PP ha permitido que sigamos retrocediendo en derechos por cuatro malditos votos para aprobar los presupuestos", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz de ZEC, Elena Tomás, ha instado a no permitir "que se eliminen las políticas feministas" que tanto les ha costado conquistar. "La violencia machista existe", ha subrayado a través de su perfil en X (antes Twitter).

Al detalle

Estos nuevos puntos, estrenados durante la última edición del Vive Latino, se distribuyen estas Fiestas del Pilar en un total de ocho localizaciones para dar cobertura a los actos con mayores aglomeraciones.

Los nuevos espacios estarán conformados por dos profesionales que estarán prestando atención durante las horas de servicios, según avanzaban fuentes municipales.

Los perfiles de los trabajadores parten de un ámbito psicosocial, con profesionales de la Psicología, Educación y Trabajo Social especializados en tratamientos de Igualdad.

La contratación de la gestión de estos puntos salió a licitación por el consistorio zaragozano por 18.136,54 euros, y fue adjudicada a la empresa Abantu.