Pedro Marco, administrador de fincas, sobre las claves para mitigar daños en las tormentas: “Puede ahorrar miles de euros”

Las recientes lluvias torrenciales en varias zonas de Aragón han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de contar con una planificación eficaz frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón (CAF Aragón), se impulsa un protocolo integral de actuación ante emergencias por inundaciones, enfocado a comunidades de propietarios.

Pedro Marco, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, ha explicado en declaraciones a este diario que el objetivo del protocolo es “establecer una guía clara, coordinada y preventiva que ayude a mitigar los daños y facilite la recuperación tras las riadas”.

Tres fases

Marco ha desglosado este plan en tres grandes fases: planificación previa, actuación durante la emergencia y recuperación postinundación. “Antes de que llueva, hay que hacer un mantenimiento preventivo anual: limpieza de canalones, bajantes, comprobar bombas de achique, revisar cubiertas, sótanos, puntos críticos, etc.”, ha señalado.

“Muchas veces se considera un gasto innecesario, pero cuando llega el agua, ese gasto se convierte en una inversión que puede evitar miles de euros en daños”, añade.

Además del mantenimiento físico de los edificios, Marco subraya la importancia de la comunicación con los propietarios: “Tenemos que enviar circulares preventivas: pedir que no usen el ascensor en caso de tormenta, que retiren los coches del garaje, que no dejen cajas directamente sobre el suelo en los trasteros… Hay cosas muy simples que pueden evitar grandes pérdidas”.

Alerta meteorológica

Cuando se activa una alerta meteorológica, la actuación del administrador debe centrarse en mantener informada a la comunidad y asegurarse de que las medidas preventivas se cumplan.

“En algunas comunidades ya es costumbre subir los ascensores a la última planta y cortarles la luz antes de la tormenta. Eso evita que se inunden los fosos y se estropeen aún más los mecanismos. Es un gesto simple pero muy eficaz”, detalla.

En la fase post-emergencia, Pedro Marco insiste en que lo más importante es actuar con rapidez, orden y documentación. “Hay que coordinar bien a todos los gremios -limpieza, bombas, electricistas, ascensores-, documentar todos los daños con fotos, facturas, informes técnicos, y avisar tanto a los seguros como al Consorcio de Compensación de Seguros”, apunta.

También recuerda que es crucial que las facturas detallen claramente que los daños son consecuencia de las lluvias: “Eso facilita el trabajo a los peritos y agiliza las indemnizaciones”, concluye.