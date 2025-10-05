La llegada de menas amenaza con hacer saltar por los aires la legislatura: "Vendrán en una o dos semanas y esto se acabó"

Las aguas andan revueltas en el Pignatelli y las Cortes de Aragón. La llegada de más menores extranjeros podría hacer saltar por los aires la legislatura y abocar a la Comunidad a unas elecciones anticipadas en el primer semestre de 2026.

Con la inmigración de nuevo como línea roja para Vox, el traslado de menas en pleno debate sobre el techo de gasto y los futuros presupuestos podría dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo.

El Gobierno de España ha remitido hasta el momento 26 expedientes a la DGA: 12 corresponden a jóvenes de Ceuta, 8 vienen de Canarias y los 6 restantes, de Ceuta. Ninguno de ellos ha llegado todavía a la Comunidad, pero se cree que es cuestión de días. "Vendrán la semana que viene o la siguiente y entonces, esto se acabó", asumen fuentes cercanas al Gobierno.

Las relaciones con Vox no pueden ser más frías y no hay visos de que vayan a mejorar. Ni en el debate sobre el estado de la Comunidad ni en el último pleno se ha visto el menor atisbo de acercamiento. Este viernes, Azcón prometía a su exvicepresidente que tendría su ansiado estudio sobre el perfil de los agresores sexuales, pero, acto seguido, le echaba un jarro de agua fría. "Son datos del Ministerio. No arrojarán nada que usted no conozca", avisaba.

El PP tiene intención de presentar el techo de gasto "sí o sí". Todo apunta a que el reivindicado Consejo de Política Fiscal y Financiera se celebrará tras las Fiestas del Pilar. Una vez se concrete todo, el documento podría estar en las Cortes en una o dos semanas, de ahí que se piense en finales de octubre o principios de noviembre como fecha clave.

Lo que se sabe es que superará los 7.900 millones de euros. Pero lo que suceda una vez que entre en el palacio de la Aljafería es toda una incógnita. Tradicionalmente, los gobiernos no han tenido mayor problema en sacarlo adelante, pero vista la situación actual, nada se puede dar ya por sentado.

Si el techo de gasto obtiene los apoyos suficientes, el Gobierno presentará un presupuesto "al 100%". Si no, todo terminará ahí.

La sensación, dicen desde el PP, es que Vox solo piensa en clave nacional. La inmigración fue ya un obstáculo en 2025 y podría convertirse en el escollo definitivo en 2026. Lo que parece seguro es que Nolasco no va a ceder y que, con las encuestas a favor, la formación podría dejar a la Comunidad sin presupuesto por segundo año consecutivo.

Conscientes de que la cosa pinta mal, desde el Gobierno han comenzado a abonar el terreno. Todos los anuncios hechos por Azcón, desde la gratuidad de 0 a 3 años a la bonificación de Sucesiones o el incremento del 8% del presupuesto de Sanidad, vienen con un gran asterisco: solo serán posibles si Aragón tiene un nuevo presupuesto. Dicho de otra manera: todo esto se perderá si Vox no apoya las cuentas de 2026.

Que se piense ya en clave electoral da una idea del momento que vive la Comunidad, y no se descarta que grandes anuncios como el del Royo Villanova 2.0 terminen formando parte del hipotético programa electoral del PP de cara a los nuevos comicios.

Efecto mariposa

Si la relación se tuerce y Aragón termina yendo a unas elecciones anticipadas... ¿Qué pasará en el Ayuntamiento de Zaragoza? Natalia Chueca también depende de Julio Calvo, aunque este, de un perfil mucho más moderado que Alejandro Nolasco, nunca le ha dado grandes problemas.

Vox ha ofrecido sus votos a cambio de rebajas en la plusvalía, inversiones en los polígonos industriales o una nueva comisaría para el Gancho. La gran ventaja para Chueca es que el Consistorio no tiene competencias en materia de inmigración o de limpieza de cauces. Eso y que, por el momento, la cúpula nacional de Vox se ha centrado en las comunidades y no en los gobiernos municipales.

Desde la plaza del Pilar confían en que la ciudad vuelva a tener un presupuesto el próximo año. Querrían que estuviera aprobado incluso antes que el de este ejercicio, que recibió luz verde en febrero, pero saben que Vox no lo va a poner fácil y que, una vez pase el Pilar, vienen semanas de declaraciones, espantadas y escenificaciones.

Pese a todo, los populares no se muestran inquietos. Saben que el presupuesto de 2025 es un buen presupuesto y que podrían aguantar con él hasta las elecciones.