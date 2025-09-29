Los vecinos de Cuarte denuncian que no sonó la alarma de alerta por la lluvia: "Están los coches flotando"

Los vecinos de Cuarte de Huerva intentan sobreponerse ante las desoladoras imágenes que ha dejado la lluvia doce horas después de que cayera con fuerza sobre el municipio zaragozano. Este fue gravemente golpeado y se vieron intensas imágenes de calles convertidas en ríos y una gran cantidad de vehículos flotando por las avenidas.

A primera hora de la mañana y ya a la luz del día hacen recuento de los desperfectos causados por la avenida del agua: "Todos los coches del garaje están cubiertos de agua", comenta una vecina que mira ante el garaje de su bloque de viviendas de manera imponente. El Ayuntamiento de Cuarte ya ha dado aviso a este conjunto de vecinos de que una bomba de achique está en camino para despejar el agua del garaje.

Esta vecina afirma que por su parte tuvo suerte ya que a las 15.00 supo de un aviso emitido sobre posibles fuertes lluvias y reaccionó rápido: "Pude sacar mi coche y dejarlo en una zona alta, pero hay vecinos que no lo sabían y sus coches están dentro", lamenta.

Ante la terrible situación, los vecinos denuncian la nula reacción por parte de las alarmas de ES Alert que avisaran del grave temporal: "No esperábamos que fuera para tanto porque no hubo ninguna alerta", reclama.

Por su parte, el Consistorio municipal si que emitió en redes sociales y en el bando alertas de precaución ante la avenida de fuertes lluvias y posible desbordamiento, lo que puso en sobreaviso a los vecinos.

Un garaje de Cuarte de Huerva anegado por las lluvias E. E.

Así, se encuentran impotentes ya que la lluvia junto a subida de los niveles de agua del río Huerva ha causado afecciones también en la línea eléctrica: "Seguimos sin luz, no podemos cocinar, no podemos hacer nada".

Los vecinos afectados siguen acumulándose. Daniel Moncada, vecino de la zona, se encuentra en pleno trabajo por salvar lo que queda dentro de la nave Grúas Caspesin, su lugar de trabajo. "La noche ha sido complicada porque el agua ha entrado a la nave y se ha inundado todo", relata.

Ahora los trabajos se centran en hacer balance y poder sacar los máximos coches de la nave: "Vamos a ver si lo podemos sacar porque tenemos muchos coches llenos de barro y agua que tenemos que llevar a talleres y tenemos que repartir".