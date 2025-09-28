Pilar Alegría acusa a Azcón de estar "en contra de Aragón" y aplaudir el trasvase en la convención del PP en Murcia

La ministra, portavoz y secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha acusado este domingo a Jorge Azcón de estar a favor del trasvase.

Lo ha hecho a través de un mensaje en su perfil de X (antes Twitter) en el que acusa al líder popular de estar "a favor del trasvase" y "en contra de Aragón".

En él, la ministra adjunta un vídeo en el que se escucha a Alberto Núñez Feijóo decir en la convención celebrada este fin de semana en Murcia que "hay que traer el agua de los sitios donde sobra" porque eso es "lo razonable".

Azcón, a favor del trasvase.

Azcón, en contra de Aragón. pic.twitter.com/x7eU243njp — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) September 28, 2025

El vídeo en cuestión va acompañado de un subtítulo que, en ese justo momento, muestra el mensaje 'Y Azcón lo aplaude', haciendo zoom sobre el líder autonómico, que aparece aplaudiendo.

Los populares han tardado escasos minutos en contestar. También a través de X, han acusado a la ministra de ser una "hipócrita" y le han recordado que la única que ha votado a favor del trasvase ha sido ella.

