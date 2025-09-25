El PSOE erige al 'sanchismo' como solución para Aragón ante un Azcón "sin alegría": "Vamos a liderar un proyecto de progreso"

“Si usted prefiere seguir abrazado a la ultraderecha, nosotros vamos a liderar un proyecto de progreso y cambio”. Con estas palabras, el PSOE ha abierto la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Comunidad erigiendo a Pilar Alegría como la “alternativa” para traer a Aragón los “avances sociales” del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado el portavoz socialista en las Cortes, Fernando Sabés, que, con Pilar Alegría en la grada, ha aupado al ‘sanchismo’ como la solución para los problemas de la Comunidad. “Nos sentimos orgullosos de que las mujeres y los hombres de Aragón vivan mejor gracias a las medidas de protección social y la subida salarial que ha hecho posible el Gobierno de España”, ha aseverado Sabés.

Con ello, el portavoz del PSOE, en su primer debate de la comunidad, ha aventurado que “a medio plazo” habrá en Aragón una presidenta socialista que “permitirá impulsar el crecimiento económico, corregir las deficiencias y revertir las rebajas fiscales al 1% de la población”. “Le vemos desganado y sin alegría”, ha aseverado.

Una postura avalada por la propia secretaria general, que, en los pasillos del Parlamento, ha lamentado la “oposición constante” y “casi obsesiva” contra ella, y ha invitado a que siga las palabras del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a convocar elecciones si no hay presupuestos en 2026. “Si Azcón hace caso a su líder de filas, ya veremos si tiene capacidad para tener presupuestos y que tome la decisión que tenga que tomar. Estaremos preparados”, ha subrayado Alegría.

Inversiones en vivienda

Entre otros asuntos, Sabés ha afeado a Azcón que no apoye las inversiones del Gobierno de España para impulsar la vivienda pública, aunque reconoce que “eso haría que el precio sea transparente” y “nadie pueda hacer negocio con dinero B”. “Ya torpedearon una iniciativa para convertir en vivienda los cacahuetes de la Expo. Usted hoy plantea regalar esos terrenos a una universidad privada. Es la diferencia entre una política pública y la del PP”, ha incidido.

Asimismo, el portavoz socialista le ha pedido que aplique la Ley de Vivienda y declare las zonas tensionadas en el Pirineo para poder controlar los precios. “Tenemos gente viviendo en caravanas, que quiere vivir en sus pueblos, y no puede por la especulación. Le pedimos de forma clara ya que pida la declaración de zonas tensionadas”, ha advertido Sabés.

La condonación de la deuda y la confrontación con el Gobierno de España

Por otro lado, desde el PSOE han invitado a Azcón a apoyar la condonación de deuda para la Comunidad, asegurando que es “positiva” tanto a corto como a largo plazo, insistiendo en la idea de que permitirá mejorar los servicios públicos.

Porque, en definitiva, Sabés ha criticado el “no continuo” de Azcón al Gobierno de España, presumiendo de haber dado 300 millones de euros a Stellantis para la gigafactoría o la inversión de 42 millones para un centro de entrenamiento en el Aeropuerto de Teruel. “No puede basar sus dos años de gobierno con un enfrentamiento constante con otro gobierno. Su comportamiento perjudica a los aragoneses”, ha añadido.

La respuesta de Azcón

Ante este discurso, el presidente Azcón ha lamentado que Sabés no haya presentado “ni una propuesta” durante 45 minutos de intervención. “En el examen que han venido a hacerle (en referencia a la presencia de Alegría), han suspendido en cuál es la alternativa del PSOE. No han hecho una propuesta, porque la única alternativa es defender a Sánchez”, ha resaltado.

A su juicio, los ideales del PSOE aragonés “han cambiado” desde que Alegría fue nombrada secretaria general. “Ni hay ideas, ni hay equipo, ni hay un liderazgo que esté presente en la comunidad y que apueste por el PSOE de Aragón. Si no tienen proyecto, nosotros vamos a seguir defendiendo un proyecto de transformación de esta comunidad como nunca”, ha defendido.

Y ante las dudas del interés de Azcón por Aragón, el presidente ha sido tajante, anunciando que se presentará a la reelección. “No tengo ninguna ambición de ser ministro del Gobierno de España. No tenga duda de que estas elecciones y las siguientes volveré a ser candidato del PP. ¿Quién es la que ha huido de la política aragonesa y está encantada viviendo en Madrid?”, ha añadido.