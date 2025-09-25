Podemos e IU acusan a Azcón de vivir en un "multiverso paralelo" y el PAR le pide "más autogobierno"

Podemos, IU y el PAR han cerrado los turnos de la oposición en el segundo Debate sobre el Estado de la Comunidad de Jorge Azcón. Las dos izquierdas han cuestionado el proyecto del presidente popular, a quien ven “en otro mundo” y reprochan olvidarse de los problemas de los aragoneses, mientras que el PAR ha reclamado "más autogobierno", con una Hacienda Foral propia y una Policía autonómica.

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha acusado a Azcón de vivir “en un mundo paralelo” que “no se parece en nada” al “jauja que nos vendió ayer”. “Lo que ven los aragoneses es el deterioro de los servicios públicos. Iban a mejorar la sanidad, y cada vez nos cuesta más y es de peor calidad. Venden un aumento de presupuesto que nadie sabe a donde va, más allá de nuevos cargos y estructuras”, ha denunciado.

Corrales ha intentado meter el dedo en la llaga con las relaciones entre PP y Vox, acusando al presidente de “crear un problema” de la inestabilidad política cuando criticaba las diferencias del anterior cuatripartito. “Hoy las derechas no se ponen de acuerdo ni para fijar el orden del día de los plenos. La excusa del 2025 fueron los 87 millones y se comprobó que no era verdad. Viven de la inercia del gobierno anterior, pero se le está acabando”, ha señalado.

El diputado de Podemos, bombero forestal de profesión, ha puesto de manifiesto la situación de estos profesionales después de un verano donde los incendios han arrasado otras comunidades, esperando que no se desmantelen los operativos. “No quieren ser héroes, sino profesionales. Si Aragón está mejor que Castilla y León o Galicia es porque llevan solo dos años en el Gobierno y no les da tiempo a desmontar lo que dejamos hecho. Espero que no sea cuestión de tiempo de que enseñen la patita con este tema”, ha subrayado.

Además, Corrales ha criticado la reciente operación llevada a cabo para comprar el estadio de El Alcoraz a la S. D. Huesca “de Ricardo Mur, antiguo amigo”. “El dinero público no es para mejorar el límite salarial de un equipo de fútbol. Si no estuviera Tebas detrás, para rato les sale esta jugada bien”, ha añadido.

Izquierda Unida sitúa a Azcón "al servicio de las multinacionales"

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha lamentado que Jorge Azcón presentara un Aragón “al servicio de los intereses de las multinacionales tecnológicas, del lobby energético, de la industria de la guerra y de las familias de siempre”. “Hace alarde del resultado de esa suerte de caciquismo y capitalismo de amiguetes, mezclado con fascinación multinacional, en el que ha convertido la gestión del Gobierno”, ha criticado.

Álvaro Sanz, de IU, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad Cortes de Aragón

En este sentido, Sanz ha criticado el uso de las declaraciones de interés general para “regalar” esta garantía “sin ninguna garantía de cumplimientos de los más mínimos compromisos en materia laboral, de igualdad o ambiental”. “Ustedes no planifican y están prometiendo cosas que no pueden cumplir, y después sale a criticar al Gobierno de España. Todos sabemos que no van a poder satisfacerse la borrachera permanente de anuncios recurrentes”, ha resaltado.

Además, el portavoz de IU ha puesto sobre la mesa la lacra de la siniestralidad laboral, que ha definido como “el principal problema de la economía” y del que ha culpado a los empresarios. “La salud y la seguridad laboral son responsabilidad de la empresa. Ya basta de equidistancia y ambigüedad. Pónganse del lado de los trabajadores por primera vez y faciliten herramientas, como la del delegado territorial de prevención, que les permitan mejorar su seguridad”, ha reclamado.

Para Sanz, Azcón ha entrado en la administración “como un caballo de Troya” de “intereses muy concretos”. “Están manteniendo los servicios públicos en precario para justificar la penetración de intereses privados en cuestiones básicas como la salud, la educación y los servicios sociales convertirlas en un negocio cautivo. Es deleznable y sale muy caro”, ha añadido.

El PAR exige "más autogobierno" y una Hacienda Foral propia

Mientras, el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha reconocido que Aragón "va bien", pero cree que aún "podría ir mejor" si se consiguiera más autogobierno, priorizando una Hacienda Foral propia. "Entre 2019 y 2023 no se ejecutaron 1.133 millones de euros recogidos en los PGE. Si Aragón los hubiera gestionado, la A-68 o la A-23 no tendrían decenios de retraso. La competencia estatal es un problema para los aragoneses", ha apuntado.

Alberto Izquierdo, del PAR, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad Cortes de Aragón

Izquierdo ha puesto a Navarra como ejemplo de un proyecto autonómico "leal", con la demandada Hacienda Foral, pero que convive "sin problemas" con el Estado, "no como Cataluña y País Vasco". "A Aragón le ha ido bien con autonomía y traspaso de competencias, y sería mejor si la financiación estuviera correspondida con las necesidades de Aragón", ha incidido.

Además de la Hacienda Foral, Izquierdo ha demandado la creación de una Policía autonómica aragonesa "con competencias", también siguiendo el ejemplo de Navarra, para acabar con la falta de efectivos de la Guardia Civil en la provincia. "En mi comarca, en Gúdar-Javalambre, hay una patrulla por las noches. Ir de Arcos de Salinas a Mosqueruela cuesta dos horas. Eso no es sensación de inseguridad, es certeza de inseguridad", ha denunciado.

El presidente del PAR ha vuelto a cargar contra Teruel Existe, a quien acusa de "bloquear" proyectos de energías renovables y redes de transporte en la provincia. "A toda empresa que viene a Teruel, la llevan al juzgado, y se va corriendo. Si la energía no se transporta al centro de la provincia, será imposible incluso el desarrollo del Aeropuerto de Teruel", ha criticado.