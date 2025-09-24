Debate del Estado de la Comunidad: Azcón pide "responsabilidad" a los partidos para aprobar el presupuesto de 2026
El presidente de Aragón abre el Debate del Estado de la Comunidad con un discurso sin límite de tiempo donde marcará la hoja de ruta para la segunda mitad de la legislatura.
LAS CLAVES
- 13:35 Azcón pide "responsabilidad" a los partidos para aprobar el presupuesto de 2026
- 13:31 Azcón vuelve a prometer la bonificación de Sucesiones para el Grupo II
- 13:16 "No podemos estar más orgullosos" del operativo antiincendios
- 12:37 Aragón iniciará la concertación del Bachillerato el próximo curso
- 12:33 Aragón implantará progresivamente la gratuidad de la educación de 0 a 3 años
- 12:19 El barrio de Arcosur tendrá nuevo centro de salud
- 12:16 Azcón anuncia la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova
- 11:43 Primeras críticas al discurso de Azcón
- 11:35 Azcón anuncia un programa en tecnología para alumnos de Primaria y Secundaria
- 11:28 Azcón reivindica los centros de datos
- 11:23 El presidente aragonés saca pecho de las inversiones empresariales
- 11:05 Azcón inicia el debate con un recuerdo a Javier Lambán
Llegó el día de uno de los debates más importantes de la política aragonesa. Pasado el ecuador de la legislatura, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, rendirá cuentas de su gestión ante el Parlamento aragonés en uno de los momentos de más tensión en el hemiciclo, con un PSOE "preparado" para la guerra (electoral) y Vox marcando terreno para la aprobación de los presupuestos.
Azcón centrará su discurso en el momento histórico que vive la Comunidad, con inversiones "nunca vistas" que prometen llevar a Aragón a convertirse en el hub tecnológico del sur de Europa.
Abordará, igualmente, el desarrollo del plan Pirineos, el de carreteras o el de Vivienda, ejes que, junto al DAT Alierta o la reconversión de la Torre del Agua y el recinto Expo, han marcado la primera mitad del mandato.
Finaliza el discurso de Azcón
Con una atronadora ovación de la bancada del Partido Popular, el presidente aragonés finaliza su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Comunidad, que se ha alargado durante 2 horas y 37 minutos, cinco más que el año pasado.
El debate se reanudará este jueves, a partir de las 9.00, cuando los grupos parlamentarios podrán confrontar cara a cara con Azcón su discurso y las políticas de su Ejecutivo.
En breve, toda la información sobre el discurso de Jorge Azcón y las reacciones de la oposición en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.
Azcón pide "responsabilidad" a los partidos para aprobar el presupuesto de 2026
Para finalizar, Azcón ha hecho balance de sus dos años de legislatura al frente de una comunidad que "está objetivamente mejor" que en 2023. "El cambio político surgido de las urnas en mayo de 2023 le ha sentado bien y goza de un extraordinario momento social y económico", ha afirmado.
Pero el presidente ha dejado claro que en su Gobierno "no caben conformismos ni autocomplaciencias", y el próximo paso serán los presupuestos de 2026, para lo que ha pedido -sin mencionar a Vox ni en este tramo ni en todo el debate- "la responsabilidad" de "todos los partidos" para negociar las nuevas cuentas.
"Lo último que necesitan son posicionamientos radicales y maximalistas que bloqueen, con propuestas ajenas a la lógica o a las leyes, la esencia de la democracia, que no es otra que la negociación y el acuerdo dentro de las diferencias. En medio de un escenario de confrontación agotadora y desmedida, los ciudadanos nos reclaman entendimiento y pactos, como los que este Gobierno ha sido capaz de alcanzar con otras administraciones, como las diputaciones provinciales o el Ministerio de Defensa", ha añadido.
Azcón vuelve a prometer la bonificación de Sucesiones para el Grupo II
En materia fiscal, ya en el tramo final del discurso, Azcón ha vuelto a prometer la bonificación del Impuesto de Sucesiones para el grupo II, es decir, descendientes, ascendientes y cónyuges, que ya anunció en el debate del año pasado pero que quedó en el aire por la falta de presupuestos en 2025.
Además, ha avanzado que se incluirán en las nuevas cuentas el aumento de deducciones por nacimineto o adopción y para familias numerosas, bonificaciones en impuestos para compra de vivienda usada y nueva, y rebajas fiscales para personas con discapacidad.
"Lo dije hace un año y lo repito ahora: rebajas fiscales razonables y progresivas con impacto directo en las rentas bajas y medias, dirigidas a ampliar la renta de las familias. Ese es nuestro camino", ha anunciado.
Avances en la celebración del bicentenario del fallecimiento de Goya y dos iniciativas sobre Sijena
La celebración del bicentenario del fallecimiento de Goya en 2028 es una de las prioridades del Gobierno de Azcón en cultura. La próxima semana se constituirá la comisión autonómica del bicentenario para seguir desarrollando todas las acciones.
Paralelamente, se están preparando dos iniciativas relacionadas con el tesoro de Sijena. Por un lado, el Museo de Huesca albergará una gran exposición con las tablas del retablo mayor de Sijena; por otro lado, vamos a recrear este retablo mayor en el propio Monasterio, con réplicas de alta calidad que permitan disfrutar del retablo como fue en su origen.
Además, se está trabajando con el Museo del Prado para el regreso de la galería de los retratos de los reyes de Aragón, y en próximas fechas se trasladará la propuesta al patronato para "cumplir esta aspiración" de los aragoneses.
Peatonalización del centro de Huesca
El presidente Azcón quiere potenciar el turismo de Huesca y va a firmar un convenio con el Ayuntamiento para finalizar la peatonalización en el centro de la ciudad.
Se va a actuar en la plaza de Navarra, en las calles Zaragoza, Alcoraz y del Parque, así como en el Pasaje Avellanas, con el objetivo de revitalizar estos espacios, hacerlos más accesibles y atractivos, y reforzar la vida turística, económica, social y cultural de la ciudad.
"No podemos estar más orgullosos" del operativo antiincendios
No ha pasado de largo Azcón por uno de los temas más controvertidos del verano, los incendios forestales, pese a que Aragón se ha librado de grandes fuegos en los últimos meses. Ello se debe, dice el presidente, "gracias al excelente trabajo" del operativo del Infoar y las cuadrillas de Sarga contratadas durante los 12 meses del año.
"Nuestro operativo contra incendios y emergencias es ejemplar y así lo ha demostrado también en las Comunidades Autónomas donde ha estado ayudando este verano. No podemos estar más orgullosos de ellos. Les recuerdo que todo esto ha sido elogiado por la ministra de Defensa y expresamente agradecido por los presidentes de Navarra y Castilla y León", ha afirmado.
En este sentido, ya está en construcción el nuevo Centro de Emergencias de Aragón, desde donde se coordinarán todas las actuaciones y servicios y que contará con una inversión de 7,2 millones de euros.
Renaturalización del tramo urbano del río Isuela, en Huesca
Azcón ha anunciado que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca van a trabajar para renaturalizar el tramo urbano del río Isuela, con el objetivo de convertirlo en un espacio de encuentro, de convivencia y disfrute para todos los aragoneses.
Esta actuación se enmarca en la actuación en el entorno de la residencia de niños, donde se ubicará la nueva Facultad de Medicina, junto a otros estudios universitarios.
Aragón destinará 21 millones para la modernización de regadíos y exige las obras pendientes en embalses
El Gobierno de Aragón tiene previsto lanzar una nueva convocatoria para la modernización de regadíos por un importe de 21 millones de euros, tal y como ha anunciado el presidente Jorge Azcón. Ello permitirá seguir fomentando unas actuaciones que considera "imprescindibles" para garantizar la competitividad y sostenibilidad de la agricultura.
Ya en 2025, un total de 28 comunidades de regantes han obtenido subvenciones por 20 millones de euros.
En este sentido, Azcón ha exigido al Gobierno de España que "cumpla su parte" y ejecute "de una vez" las obras pendientes en Yesa, Almudévar o Mularroya, así como una nueva regulación del Gállego para salvaguardar agua en años excepcionalmente lluviosos, como 2025.
"Es indignante que Yesa acumule más de 20 años de retrasos y que no vaya a estar operativo hasta, como pronto, 2030. Necesitamos que el Gobierno de Pedro Sánchez deje de mirar hacia otro lado, que no ponga más excusas y apueste de verdad por los aragoneses", ha criticado.
Azcón invita a los eurodiputados a "rebelarse" contra la nueva PAC
El presidente aragonés ha puesto en valor la importancia de la agricultura para la Comunidad, con más de 55.000 trabajadores, un 15% del PIB y siendo el principal motor económico en 23 de las 33 comarcas.
Sin embargo, Azcón ha advertido de dos grandes amenazas que se ciernen sobre el sector primario, como la nueva PAC, algo "extremadamente preocupante", y las políticas arancelarias de China y Estados Unidos.
"No vamos a permitir una PAC que castigue a quienes más producen, innovan, cumplen y garantizan nuestra soberanía alimentaria", ha aseverado Azcón.
Para ello, el presidente quiere llevar la voz del campo aragonés a Bruselas, e invita a todos los miembros del Comité de las Regiones, "al margen de colores y partidos", a "rebelarse contra esta propuesta modificación" y "trabajar juntos por una PAC justa y que defienda nuestro campo".
Medidas para mejorar el cuidado a los mayores
Para mejorar el cuidado a los mayores, el Gobierno aragonés va a poner en marcha un proyecto de casas del mayor, como alternativa a las residencias o centros de día tradicionales.
Cuatro centros formarán parte de este proyecto, donde los mayores que sean autónomos o con dependencia de grado I recibirán compañía y cuidados básicos a la vez que seguirán vinculados a su entorno.
Mejora en la atención a la dependencia
En servicios sociales, Azcón ha anunciado dos medidas para mejorar la atención a los aragoneses que tienen reconocida la dependencia: un incremento del 15% en el precio por plaza de atención residencial y centro de día de mayores y dependientes; y un aumento del 25% del precio a comarcas y ayuntamientos por la hora de servicio de ayuda a domicilio. Estas dos medidas supondrán un incremento del presupuesto de 13,5 millones de euros en 2026.
Además, para acelerar la valoración de la discapacidad, el Gobierno de Aragón va a reforzar los equipos de Atención Temprana, con tres equipos en Zaragoza, uno en Huesca o otro en Teruel.
Azcón defiende las universidades privadas
El presidente Azcón ha salido en defensa de las universidades privadas, mostrando su "oposición frontal" al Real Decreto que pretende aprobar el Gobierno de España, ya que considera que "ataca a las universidades privadas, va contra la Constitución e invade competencias autonómicas".
"Miles de estudiantes aragoneses se forman cada año con mucho esfuerzo y dedicación en universidades privadas, que no son chiringuitos educativos, como las menospreció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha criticado Azcón.
Aragón iniciará la concertación del Bachillerato el próximo curso
El Gobierno de Aragón iniciará el próximo curso el proceso de concertación del Bachillerato, para que los alumnos que hayan pasado toda su formación en un mismo centro no tenga que dejarlo cuando acabe la ESO.
"Es injusto que haya alumnos que tengan que dejar el colegio concertado en el que han estudiado toda su vida", ha expuesto el presidente aragonés.
Aragón implantará progresivamente la gratuidad de la educación de 0 a 3 años
También en materia educativa, Azcón ha anunciado la implantación progresiva de la gratuidad de la educación de los niños de 0 a 3 años. En el próximo curso, comenzará con el curso 2-3 años para familias que tengan la necesidad de conciliación familiar y profesional.
"Tendemos la mano, por enésima vez, al Ministerio de Educación para que participe en la cofinanciación de esta medida y podamos extenderla, cuanto antes, a todo el primer ciclo de Educación Infantil. Nos gustaría poder aplicar la gratuidad del 0-3 en su totalidad, pero el Ministerio de Educación se niega a cofinanciar esta importantísima medida para los aragoneses", ha reclamado Azcón.
Hasta 32 millones en infraestructuras educativas en 2026
En materia educativa, Azcón ha anunciado que el presupuesto de 2026 contará con 32 millones de euros para mejorar y construir nuevas infraestructuras educativas.
Entre ellas, el presidente aragonés ha avanzado varias actuaciones que se van a realizar "próximamente", como la rehabilitación íntegra y ampliación del Instituto Conde de Aranda de Alagón; ampliación de la FP del IES Rodanas de Épila; segunda fase del CPIFP Bajo Aragón en Alcañiz; ampliación del centro de FP San Blas de Teruel y del Instituto Salvador Victoria de Monreal del Campo.
En Educación Especial, ya se están ejecutando las obras de ampliación del centro de Educación Especial Ángel Riviere de Zaragoza y se han licitado las obras del centro Segeda de Calatayud. Además, se va a duplicar la superficie del centro Segeda para crear 4 nuevas aulas, con una inversión de casi 2 millones de euros.
La vacunación escolar llegará este curso a 122 centros
La vacunación escolar que se inició la pasada campaña llegará este año a, al menos, 122 centros, lo que permitirá que los pequeños se inmunicen contra la gripe.
Además, se ampliará la vacunación a los mayores contra el virus respiratorio sincitial, lo que reducirá las hospitalizaciones.
El barrio de Arcosur tendrá nuevo centro de salud
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado también la construcción de un nuevo centro de salud en la zona básica de Zaragoza Sur, que "cubrirá las necesidades" de los vecinos.
Además, en el primer trimestre de 2026 se pondrá en marcha el centro de salud Ramón y Cajal de Huesca, ha avanzado Azcón.
Azcón anuncia la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova
Primer gran anuncio del presidente Jorge Azcón en el Debate del Estado de la Comunidad. El Gobierno de Aragón va a construir un nuevo Hospital Universitario y Tecnológico Royo Villanova, que estará "a la altura de las necesidades del siglo XXI" y, dice, "marcará un antes y un después en la sanidad aragonesa".
Será, según Azcón, la infraestructura hospitalaria "más ambiciosa y de mayor inversión" desde que "Aragón asumió las competencias de materia sanitaria".
Desde Sanidad se estaban planteando una reforma que, admite Azcón, sería menos costosa, pero esta nueva contrucción garantizará "mayor calidad" al "no tener que convivir con las obras de reforma", permite "acortar los plazos" y configurará "un hospital del siglo XXI" con "los mayores avances y la tecnología más puntera".
El presupuesto de 2026, si se aprueba, ya tendrá dotación suficiente para lanzar la redacción del proyecto del nuevo Royo Villanova. El coste total del nuevo hospital podría superar los 200 millones de euros.
"Se están dando los pasos necesarios para revertir el colapso sanitario que nos dejaron"
En materia sanitaria, Azcón asegura que su Gobierno está dando "los pasos necesarios" para revertir el "colapso sanitario que nos dejaron", como "reconocía el propio PSOE". Para ello, y pese a la "inacción" del Gobierno de España, ha destacado el incremento de plazas en los grados de Medicina, con la implatantación completa en Huesca y en la Universidad San Jorge y el deseo de que llegue a Teruel en el próximo curso.
"Hemos incrementado 120 plazas en sólo dos años: 20 en la Universidad de Zaragoza y 100 en la Universidad San Jorge. En total, este curso han comenzado los estudios de Medicina 365 alumnos, un incremento del 50%", ha apuntado.
No obstante, Azcón reconoce que esta solución llegará a medio y largo plazo, ya que el periodo de formación de un médico es "superior a los diez años", lamentando que no se hayan tomado estas decisiones antes. Para solucionarlo, el presidente ha resaltado la renovación del Plan de Fidelización para los residentes o la mejora de las condiciones del Salud, como la reducción de jornada a 35 horas, el pago de la carrera profesional o la estabilización de 1.400 profesionales.
Azcón defiende las inversiones en el Pirineo y reclama la firma del FITE
El presidente aragonés ha sacado pecho de las inversiones tanto en el Pirineo oscense como en la provincia de Teruel. En el primero, ha destacado el conocido como 'Plan Pirineos', que actuará sobre las cuatro comarcas pirenaicas. En el próximo mes, comenzarán las obras de la unión de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú, en el que el Gobierno de Aragón acabará aportando 16,7 millones de euros.
Para Teruel, Azcón ha destacado las ayudas a 120 empresas por casi 18 millones de euros en el marco del Fondo de Transición Justa. "En las próximas semanas se van a resolver el grueso de las de 2025 por 12,5 millones de euros para, entre otros conceptos, digitalización o eficiencia energética. Y, antes de que finalice el año, vamos a convocar otros 2,5 millones de euros destinados a fomentar la economía circular", ha confirmado.
No obstante, el presidente aragonés ha reclamado al Gobierno de España que firme el FITE de 2025 para poder acelerar las inversiones que comprenda. "Lo hemos reclamado hasta en 11 ocasiones, la última vez con una carta dirigida al ministro, todas ellas sin respuesta", ha lamentado.