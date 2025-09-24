Debate del Estado de la Comunidad: Azcón pide "responsabilidad" a los partidos para aprobar el presupuesto de 2026

Llegó el día de uno de los debates más importantes de la política aragonesa. Pasado el ecuador de la legislatura, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, rendirá cuentas de su gestión ante el Parlamento aragonés en uno de los momentos de más tensión en el hemiciclo, con un PSOE "preparado" para la guerra (electoral) y Vox marcando terreno para la aprobación de los presupuestos.

Azcón centrará su discurso en el momento histórico que vive la Comunidad, con inversiones "nunca vistas" que prometen llevar a Aragón a convertirse en el hub tecnológico del sur de Europa.

Abordará, igualmente, el desarrollo del plan Pirineos, el de carreteras o el de Vivienda, ejes que, junto al DAT Alierta o la reconversión de la Torre del Agua y el recinto Expo, han marcado la primera mitad del mandato.