Juanjo Bona gana 4.000 euros de premio en Masterchef y lo dona a Aspanoa: "Ha sido una experiencia fuerte"

El magallonés Juanjo Bona se alzó como ganador en la última prueba de exteriores de MasterChef Celebrity. Su papel como capitán del equipo azul le permitió hacerse con un premio de 4.000 euros, que anunció que donará íntegramente a Aspanoa, la asociación que apoya a los niños con cáncer en Aragón, a sus familias y fomenta la investigación contra esta enfermedad.

La cita tuvo lugar en un chiringuito de Formentera, donde los participantes se enfrentaron a la preparación de tres recetas tradicionales: el bullit de peix, la langosta con huevos fritos y los macarrones de San Juan. “Es fácil pero… ojo, cuidado”, advirtió el chef y presentador Pepe Rodríguez antes de que los aspirantes se pusieran manos a la obra.

El equipo azul, bajo el mando de Juanjo, estuvo formado por rostros conocidos como Mariló Montero, Mala Rodríguez, José Manuel Parada, Alejo Sauras y Valeria Ros. La coordinación no era tarea sencilla, pero el aragonés supo hacerse escuchar y conducir al grupo hacia la victoria final.

El triunfo del equipo azul

La dinámica de la prueba dejó momentos de tensión, pero también reflejó la capacidad de liderazgo de Juanjo. “Me han hecho caso. Que a veces me pongo un poco mandón, pero bien”, reconoció entre risas tras recibir el veredicto del jurado.

Su seguridad y firmeza al frente del equipo no pasaron desapercibidas para Pepe Rodríguez: “Yo creo, Juanjo, que has estado en tu sitio, talentoso y con una capitanía nada fácil. Te has hecho con todos”, comenta el chef.

El propio concursante describió la experiencia con la naturalidad que lo caracteriza: “Ha sido una experiencia fuerte pero me ha gustado”.

Más allá del reconocimiento, la recompensa económica supuso para Juanjo la oportunidad de mostrar su lado más solidario. “Lo voy a donar a una asociación que trabaja contra el cáncer infantil en Aragón y se llama Aspanoa”, anunció el artista.

Resumen del programa

La gala, además, dejó otros momentos destacados. En la primera prueba, Torito retó a Alejo Sauras y consiguió arrebatarle el pin de la inmunidad, mientras que David se alzó como el mejor de la ronda inicial.

Ya en exteriores, Juanjo se llevó el gran premio de los 4.000 euros, y la parte amarga del programa llegó con la eliminación de Valeria Vegas, que no logró superar una complicada receta de lomo de conejo y cuya participación en el equipo rojo se saldó con varios platos sin terminar.