Marlaska niega brechas de seguridad por los fallos de las pulseras antimaltrato: "Ya ha habido una evaluación"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este lunes que ya se ha hecho una evaluación sobre los problemas de las pulseras antimaltrato y que no ha habido ninguna brecha de seguridad "para ninguna víctima".

"Estoy convencido de que esa evaluación ya ha existido desde el primer momento en que se detectaron y se concluirá o habrá las conclusiones necesarias y precisas para que no vuelva a acontecer", ha dicho en respuesta a Yolanda Díaz, que reclamaba una "pequeña investigación" para aclarar si ha habido fallos.

Para el ministro, lo importante es que no ha habido en ningún momento ninguna brecha de seguridad para ninguna de las víctimas de violencia machista. "Las disfunciones en la transmisión de la información afectaban a los procedimientos de quebrantamiento de medida cautelar, no a los de violencia de género", ha subrayado en un acto en Zaragoza.

Marlaska ha remitido a las notas de prensa enviadas desde Fiscalía y ha incidido en que el sistema "no ha fallado a la seguridad de estas mujeres". Las disfunciones han sido en la migración, en la transmisión de los datos hacia los procesos judiciales. Eso también ha tenido su importancia, pero lo más relevante, que es la seguridad de las mujeres, no se ha visto afectada en ningún momento", ha agregado.

Al igual que la ministra Redondo, ha aludido a la importancia de "no trasladar mentiras y bulos" a las mujeres víctimas de violencia machista, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad máxima, "haciendo creer que el sistema no las protege".

"Lo ha hecho en todo momento. Ha habido una deficiencia en alguna funcionalidad, pero esa funcionalidad no ha afectado a su seguridad, sino a la transmisión de determinada información a los procesos judiciales, lo cual ya se ha ido solventando, como la propia Fiscalía ha dicho. Desde diciembre de 2024 ya no ha existido ninguna disfunción en la transmisión de los datos a estos procesos", ha expuesto.

En su opinión, no hay ninguna razón objetiva para que las víctimas desconfíen del sistema. "Las cuestiones son las que son. Habrá que evaluar esas disfunciones para que no vuelvan a acontecer, pero es muy importante dejar claro que el sistema ha protegido a las mujeres en todo momento y no se puede decir lo contrario", ha reiterado a preguntas de los periodistas.

