Los incendios pasan factura a Amaral en su último concierto: tuvo que ser atendida por sufrir una "crisis respiratoria"

La noche del sábado en Tarragona se convirtió en una velada inolvidable para miles de seguidores de Amaral, aunque también dejó momentos de preocupación. En el último concierto del 'Dolce Vita Tour' Eva, voz de Amaral, tuvo que ser atendida tras una fuerte crisis respiratoria en el tramo final del evento.

El grupo había congregado a un público multitudinario en el Tarraco Arena, donde sonaron los grandes clásicos junto a las últimas canciones. Sin embargo, en el último bis la cantante empezó a experimentar serias dificultades para respirar, una situación que no pasó desapercibida para quienes se encontraban cerca del escenario.

Horas después del recital, fue el propio grupo el que aclaró lo ocurrido a través de sus redes sociales. En un mensaje dirigido al público, explicaron que Eva llevaba días arrastrando una bronquitis, lo que sumado a la inhalación de humo y cenizas procedentes de los recientes incendios en su zona, desencadenó el problema respiratorio.

En un comunicado por redes sociales, el grupo de música quiso agradecer la entrega del público de Tarragona pese a lo sucedido:

Tarragona: Un millón de gracias por llenar el Tarraco Arena y por recibirnos de una forma tan brutal. Os queremos contar que en el último bis, Eva tuvo una crisis respiratoria causada por una bronquitis arrastrada desde hace semana… — Amaral (@amaraloficial) September 21, 2025

La reacción de los asistentes

Lejos de empañar el ambiente, el público salió del Tarraco Arena con la sensación de haber presenciado un concierto para el recuerdo. En redes sociales, en respuesta al tweet donde se comunicó lo sucedido, los asistentes no tardaron en mandar mensajes de ánimo y gratitud.

“Estuvisteis geniales, muchísimas gracias. Un conciertazo pese a que faltaran un par de temas. Volveremos a otro concierto . Espero que Eva esté bien y se recupere pronto”, comenta un espectador del concierto.

Otros usuarios, como Tania, también compartieron su apoyo: “Fue un conciertazo, muchísimas gracias. Deseamos una pronta recuperación a Eva!”.

Por el momento, no se ha notificado ninguna cancelación relativa al último concierto en la isla de La Palma, programado para el día 27 de septiembre. La artista permanece en reposo y, según la información transmitida por el grupo, se espera que en pocos días esté completamente recuperada para volver con más fuerza que nunca a los escenarios.