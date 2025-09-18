Moncloa anuncia el traslado de 13 menas a Aragón y Azcón contesta que alegará "expediente por expediente"

Imagen de archivo de unos menores migrantes llegados a las costas de Canarias. Europa Press

Nuevo capítulo en el polémico traslado de menores extranjeros no acompañados. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que trasladará próximamente a Aragón a 13 jóvenes menores de edad y el Ejecutivo de Jorge Azcón, contrario al reparto al considerar que se basa en criterios políticos, ha confirmado que presentará alegaciones "expediente por expediente".

Hasta ahora, según datos del Departamento de Bienestar Social y Familia, se han abierto 13, ocho de ellos correspondientes a menores de Canarias y cinco a jóvenes de Ceuta.

Será una vez que se dicte la resolución definitiva, han aclarado desde la DGA, cuando cabrá la vía del recurso contencioso-administrativo.

Todo apunta a que los expedientes seguirán llegando en las próximas horas. A primera hora se tenía constancia de diez, pero actualmente son ya 13. Lo que se está haciendo, ha apuntado la titular del área, Carmen Susín, es trabajar para valorar las necesidades específicas y el recurso idóneo para cada menor.

"Nuestra obligación es cumplir la ley y el trabajo se hará como se ha hecho siempre", ha garantizado.

A juicio de la DGA, lo que está prevaleciendo no es el interés superior del menor, sino el de Pedro Sánchez.

Según los datos del Gobierno central, Aragón tendrá que acoger a unos 251 menores migrantes en el plazo de un año, cifra que amenaza con comprometer sus recursos, “sobresaturados” según el Ejecutivo popular.

Desde el Departamento se lleva semanas estudiando fórmulas para habilitar más plazas. Se llegó a pedir ayuda a los alcaldes, que contestaron, de forma mayoritaria, diciendo que no tenían 'hueco'. También se pidió a los regidores que hiciesen de mediadores en caso de conocer recursos a la venta o en alquiler.

Para activar todas esas plazas "algún centro habrá que abrir", según ha dicho la consejera, que no ha querido ir más allá.

Todo apuntaba a que esta polémica sería uno de los ejes de la próxima conferencia sectorial, prevista para la semana que viene, pero de ella ya “no se espera nada”, según ha reconocido Susín, después de haber sido convocada por correo electrónico.

Esto, en su opinión, demuestra lo esperpéntico del asunto y que “no hay ninguna voluntad de negociar por parte del Gobierno de España”, y que lo que hasta ahora era un acto voluntario y solidario con las comunidades más comprometidas se ha convertido en una imposición al rechazar Cataluña y País Vasco la acogida de más menores migrantes.

Desde la DGA insisten en que el real decreto en el que se ampara todo es inconstitucional y recalcan que seguirán recurriendo todos los actos administrativos y normas derivadas al entender que invade sus competencias.

“No nos dejan ni siquiera ir a opinar o a debatir. Aragón debe acoger de entrada a 251 menores y no tenemos absolutamente ninguna información”, ha criticado.