EL ESPAÑOL DE ARAGÓN llega a su primer aniversario como segundo medio más leído en la Comunidad

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN llega a su primer aniversario como segundo medio de comunicación más leído en la Comunidad. En agosto alcanzó los 526.452 usuarios únicos, según los datos de GfK DAM, el medidor oficial de consumo digital en España reconocido por el sector.

Lo hizo a pesar de la cadena de ataques sufridos durante todo el mes, que buscaban hundir su audiencia y suplantar su identidad.

La ofensiva, denunciada ante la Guardia Civil, afectó seriamente al tráfico del diario que llega a través de Google y los distintos buscadores, así como a la reputación de nuestra marca en redes sociales y otras plataformas externas.

Los ataques se reactivaron, incluso, este mes de septiembre, una operación sostenida que buscaba minar la audiencia, reputación y estabilidad económica del medio, líder por 25º mes consecutivo de la prensa nacional.

Pese a todo, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha vuelto a superar a El Periódico de Aragón, que se sitúa en tercer lugar con 519.741 lectores únicos, y se mantiene como la alternativa más sólida al liderazgo de Heraldo de Aragón, que ocupa el primer puesto con 686.730.

El crecimiento sostenido del diario aragonés lo coloca por delante de grandes cabeceras nacionales como El Mundo (507.400), El Confidencial (485.033), 20 Minutos (466.033) o Eldiario.es, que aparece en el décimo puesto del ranquin con 433.928 usuarios únicos y 3,2 millones de páginas vistas frente a las 4,5 millones de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Así, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN se ha consolidado en solo un año como uno de los medios digitales de referencia en la Comunidad y sigue ganando terreno tanto en el panorama local como frente a los grandes diarios nacionales, con una fuerte presencia en redes sociales, donde suma más de 33.000 seguidores.

Entre las noticias más leídas durante el mes de agosto en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN destacan los accidentes laborales ocurridos en la Comunidad, el seguimiento de los casos de okupación y la información relacionada con el macrobrote de salmonelosis registrado en Barbastro, que llegó a afectar a 500 personas.