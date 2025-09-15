Carmen Calvo defiende la postura del Gobierno con las protestas en La Vuelta: “Hay cosas en las que te toca decidir”

Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, y Xavier de Pedro, del Consejo Consultivo de Aragón Gobierno de Aragón

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, se ha posicionado junto al Gobierno de España tras alentar las protestas en La Vuelta contra la guerra en Gaza. La exministra socialista cree que hay “cosas en la vida” en las que toca decidir y posicionarse, y que lo importante es “defender las vidas de todo el mundo”.

“Cuando te levantas cada mañana con gente asesinada y con niños indefensos por miles, tu sitio es estar en el lugar donde se diga que eso tiene que parar”, ha aseverado Calvo, a preguntas de los medios de comunicación desde Zaragoza, en donde se ha reunido con el Consejo Consultivo de Aragón.

Y es que, a su juicio, eso forma parte de lo que “tenemos que hacer” en cualquier lugar del mundo “por conciencia y por dignidad”.

Tras las protestas que obligaron a detener la última etapa de La Vuelta a España en Madrid, este lunes ha sido día de numerosas reacciones políticas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado la "violencia" en las manifestaciones propalestinas y ha pedido la expulsión de Israel de competiciones internacionales. "España es hoy quien salva el honor de Europa", ha afirmado.

Mientras, la vicepresidenta segunda del Gobierno y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, ha elogiado esas movilizaciones. “Israel no puede participar en Eurovisión ni en ningún espacio con normalidad mientras se está perpetuando un genocidio en Palestina”, ha remarcado.

En Aragón, el presidente Jorge Azcón cree que Sánchez “se está equivocando extraordinariamente” cuando utiliza la “terrible barbarie” de Gaza para “intentar confrontar”. “Me preocupa muchísimo que tengamos un responsable político que quiere poner sus intereses particulares antes que los generales. Está utilizando Palestina para crear más confrontación”, ha señalado.

A su vez, la vicepresidenta Mar Vaquero ha lamentado la imagen internacional que se trasladó durante la etapa de La Vuelta. “Es el reflejo del descontrol de un Gobierno de España que se dedicó a arengar el desorden público y que es incapaz de cuidar la imagen y proteger a las Fuerzas de Seguridad”, ha aseverado.