Daniel Mateo, cerrajero, lo tiene claro contra la okupación: "Con 400 o 500 euros, tienes seguridad para 20 años"

La inquietud por la okupación sigue creciendo, ajena al cambio de estación y presente en la vida cotidiana de miles de propietarios. Cuando uno vuelve a casa, ya no basta con cerrar la puerta: la seguridad se ha convertido en una prioridad y el mercado lo refleja.

Daniel Mateo, como el cerrajero de TikTok, observa de primera mano este fenómeno. "Nunca se ha vendido tanta alta seguridad como se está vendiendo ahora", asegura, convencido de que cada vez más familias buscan blindar sus hogares ante la amenaza de okupaciones ilegales.

Mateo explica que no siempre es necesario recurrir a puertas blindadas o acorazadas. Una alternativa eficaz y económica es instalar un bombín de alta seguridad, un buen escudo protector y una segunda cerradura independiente ayuda a reforzar la puerta de nuestra casa.

Además, la inversión para este paquete completo se estima en "400, 500 € y tienes seguridad durante 20 años". Con esta mejora, los propietarios pueden irse de vacaciones "muy tranquilos y vuelven sabiendo que pueden estar tranquilos", explica.

Puertas antiokupas

El cerrajero distingue entre diferentes soluciones de seguridad. Por un lado las denominadas 'Puertas antiokupas': "Se trata de una puerta metálica que se añade por delante de la propia de la vivienda". También señala que se ponen en situaciones muy especiales como cuando "ha habido un fallecimiento por una herencia y sabes que ese piso se va a quedar varios años vacío". "Esto sería una puerta antiokupación pura y dura", subraya.

Sin embargo, en el mercado también existen las puertas acorazadas certificadas, que representan el nivel más alto de seguridad. "Son puertas y marcos de acero, con cerraduras con pestillos robustos y sistemas antirretroceso" y destaca que a día de hoy sirven tanto para prevenir la okupación como los robos.

Es cierto que tienen un coste superior "cerca de los 3.000€". Pero es un sistema "complejo de abrir y que deja la puerta para tirar". Por lo que a un okupa "no le interesa hacer un destrozo tan grande porque luego se ha de quedar ahí".

Segundas residencias

Mateo destaca, por experiencia propia, que las viviendas de las ciudades corren más riesgos de okupación. Sin embargo, las segundas residencias también son muy vulnerables. Por ello, Se recomienda una alarma con aviso directo al móvil del propietario y otros contactos vinculados.

Esto significa que "te va a sonar tu móvil, va a sonar el mío, va a sonar el de tu primo. todos los móviles que vincules vas a tener una conexión directa y en ese momento lo que vas a hacer es llamar tú a la policía". Esta opción evita depender de empresas de seguridad con contratos de permanencia, ya que "por lo que es una permanencia en una empresa de estas de alarmas de un año, tienes una alarma permanentemente tuya.