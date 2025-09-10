El PSOE aragonés pide a Azcón que se posicione sobre el "genocidio" en Gaza: "Es el exterminio de un pueblo"

El PSOE aragonés, dirigido por la ministra Pilar Alegría, abrirá una campaña para que todas las administraciones se pronuncien sobre el “auténtico genocidio” que se está viviendo en Gaza. La formación señalará directamente al presidente Jorge Azcón para que se posicione en el Parlamento sobre esta guerra y diga “con quién está”.

La federación aragonesa muestra así su “respaldo, apoyo y orgullo” a las medidas anunciadas por Pedro Sánchez y la propia Pilar Alegría para intentar “frenar” este “genocidio”, como ha sido definido en varias ocasiones por el portavoz de la Ejecutiva, Jesús Morales. “Son medidas que ojalá pronto otros países de la UE y la ONU puedan llevar a cabo y secunden esa senda”, ha subrayado.

Desde el PSOE aragonés han seguido el mensaje del Gobierno de Pedro Sánchez, que dice estar “en el lado bueno de la historia”, y pretenden que el resto de partidos se sumen a esta corriente.

“No queda otra que sumar a toda la clase política para dar una voz nacional y de unión de país ante esta barbarie. Es el asesinato de 63.000 personas, de los que 18.000 son niños, y más de 2 millones de desplazados”, ha afirmado Morales.

Por ello, los socialistas quieren que Azcón “levante la voz” y “diga con quién está”, si “con los españoles que quieren que esta barbaridad acabe” o con “unos pocos poderosos defendiendo otros intereses”.

“Queremos saber qué defiende el Gobierno de Aragón, cuál es el posicionamiento de Jorge Azcón, qué dice, si mira para otro lado o defiende las actitudes del Gobierno de Israel. El PP dice que reconocer el Estado de Palestina es reconocer a estos miserables. No se puede tolerar que el PP defienda este posicionamiento”, ha añadido.

Asimismo, la Ejecutiva de Pilar Alegría ha defendido y apoyado a las concentraciones que se están convocando en diferentes puntos de la geografía española para protestar contra los ataques a la población palestina. “El PSOE, con su militancia y cargos, va a estar defendiéndoles a pie de calle”, ha expuesto Morales.