Los empresarios cuestionan la nueva ley antitabaco: “¿No puedo fumar en una terraza pero sí a diez pasos?”

Los empresarios de cafeterías y bares de Zaragoza ya analizan los efectos que podría tener la nueva ley antitabaco aprobada por el Consejo de Ministros. Aunque todavía le espera un largo recorrido parlamentario, ha supuesto un relativo golpe para los establecimientos, que temen que se puedan repetir las consecuencias de 2010, cuando se prohibió fumar en el interior de los bares.

Así lo ha transmitido José María Marteles, presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, que preferiría delegar en cada hostelero la decisión de permitir fumar o no en los veladores, o incluso establecer un horario en el que se permita fumar.

La norma recoge la prohibición de fumar o utilizar los productos relacionados (como los vapers) en espacios públicos cerrados y en una lista ampliada de entornos exteriores, como terrazas, marquesinas o parques infantiles, entre otros.

Además, la ley incluye una definición y regulación específica para los productos relacionados con el tabaco. Estos son cigarrillos electrónicos (con o sin nicotina), bolsitas de nicotina, productos a base de hierbas o dispositivos para el consumo de productos calentados.

Una nueva normativa que, para Marteles, no es lógica, ya que cree que hay que respetar a todos. “Prohibir fumar al aire libre no tiene sentido. Una terraza es una cosa de ocio, de echar un refresco o un café. Veo a la gente capacitada y responsable con la gente que tiene alrededor. No se puede cortar esto radicalmente”, ha subrayado.

“¿No puedo fumar en una terraza, pero ando diez pasos y puedo fumar? Estoy molestando lo mismo. Supongo que la ley irá para adelante, y estamos de acuerdo en que hay que respetar a todo el público, pero igual se podría hacer un estudio para que dependa del empresario de la terraza, con un distintivo de ‘terraza asequible para fumadores’. La gente que fuma seguirá fumando”, ha incidido el presidente de la Asociación de Cafés y Bares.

En 2010, cuando entró en vigor la prohibición de fumar en interiores, Marteles recuerda que bajaron las ventas y que tuvieron que asumirlo poco a poco. Desde entonces, los fumadores salen a la puerta de los establecimientos cuando desean echarse un cigarro tras las comidas.

Pero ello también es, a juicio de Marteles, un “arma de doble filo”, ya que puede provocar más ruido para los vecinos. “La gente sale a fumar a la calle y molesta a los vecinos, porque hablan y las casas hoy son de cartón. Esto irá para adelante, pero deben pensarlo mejor y ver hasta qué extremo llegan”, insiste.

La normativa aprobada este martes es todavía un anteproyecto de ley, y ahora tendrá que recibir ahora los informes de los órganos constitucionales para volver a pasar por el Consejo de Ministros antes de recalar en el Parlamento, por lo que todavía habrá que esperar meses -como mínimo- para su entrada en vigor.