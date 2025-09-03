Aragón presenta un nuevo recurso contra el Real Decreto de reparto de menores: “Es una absoluta irresponsabilidad”

El Gobierno de Aragón ha impuesto un nuevo recurso contra el Real Decreto que establece la capacidad del sistema de protección para menores extranjeros no acompañados en las distintas comunidades autónomas.

Este Real Decreto fijó que la Comunidad tiene capacidad para acoger a 251 menores migrantes, una cifra que desde el Gobierno aragonés siempre se ha tildado de “inviable”, aludiendo a que las plazas ya están sobrecargadas.

Así, el Gobierno de Azcón emprende acciones legales para impugnar la normativa, aunque mientras tanto trata de dar pasos necesarios para buscar las plazas.

Para la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, este reparto es una “absoluta irresponsabilidad” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que va en contra de “principios como la igualdad y la solidaridad”. “Se está haciendo de una forma forzosa, impuesta, sin tener en cuenta la capacidad de las comunidades y pone el riesgo el bienestar de los menores”, ha subrayado.

Del mismo modo, desde el Gobierno de Aragón insisten en que siguen trabajando “a ciegas” por la falta de información sobre los 251 menores que podrían llegar al territorio. “No tenemos todavía información sobre cómo van a ir llegando, qué edades, situaciones personales, o tienen problemas de conducta”, ha incidido la vicepresidenta.

En cualquier caso, desde el Pignatelli se tiene claro que los macrocentros de acogida no son la solución, ya que seguiría existiendo uno de los principales problemas existentes, como la falta de profesionales. “Son menores de edad, algunos con necesidades singulares, y necesitan personas que les puedan atender. Se está trabajando con muchísima presión. Esta situación solo la provocan Pedro Sánchez y el precio que tiene que pagar para seguir en Moncloa”, ha aseverado Vaquero.

El Gobierno de Aragón ya ha interpuesto una serie de recursos contenciosos-administrativos contra los criterios establecidos para el reparto, tanto ante el TSJ de Madrid y la Audiencia Nacional, además de otro de inconstitucional. No obstante, el TSJM ya desestimó este recurso y obligó a enviar los datos sobre los menores atendidos, algo a lo que se negaba la Consejería de Bienestar Social.