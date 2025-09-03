Aragón dice 'no' a la quita: el Gobierno de Azcón confirma que no se acogerá a la condonación de 2.124 millones

Aragón no se acogerá a la quita de la deuda. Fuentes del Gobierno de Jorge Azcón confirman que no solicitarán la condonación de los 2.124 millones de euros que, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, corresponderían a la Comunidad.

No lo harán por un doble motivo: uno técnico y otro político. El primero es que, mientras no se modifique la regla de gasto, ese dinero no se podrá destinar a gasto social.

El segundo se basa en lo que viene repitiendo el propio Azcón en los últimos meses: que la "mal llamada quita" sería un "mal negocio" para Aragón al 'premiar' a comunidades más ricas como Cataluña, y que en ningún caso busca el interés general, sino que "responde únicamente a los intereses personales de Pedro Sánchez".

"No es más que otro trágala para contentar a los socios independentistas. No nos va a beneficiar ni siquiera en un debate mucho más técnico como el de la calificación crediticia. Aragón acaba de mejorarla", recordaba este lunes.

Según confirmaron este martes desde la Vicepresidencia Primera del Gobierno, la quita será "voluntaria", por lo que la decisión quedará en manos de los presidentes autonómicos. La duda ahora es qué hará cada uno ante semejante 'caramelo'.

En Aragón, aceptarla supondría reducir la deuda un 23% respecto al cierre registrado en 2023, según apuntaron desde la Delegación del Gobierno. Esto, señalaban a través de su perfil en X (antes Twitter), mejoraría su posición financiera y haría que contase "con más recursos para sanidad, educación o servicios sociales".

"El Gobierno de España condona la deuda de la Comunidad Autónoma", se leía en dicho mensaje. Lo cierto, no obstante, es que lo que se aprobó este martes es únicamente el anteproyecto de ley y que, para llegar a aplicarse, tendrá que pasar el corte del Congreso de los Diputados y el Senado. Esta no es una cuestión menor dada la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, de modo que, como pronto, no será una realidad al menos hasta principios de 2026.

En el caso de Aragón, la asunción de la deuda se aplicaría mediante la cancelación o amortización de los saldos vivos de los préstamos con el FLA hasta alcanzar el importe previsto en la ley para cada Comunidad, empezando por los más antiguos, hasta amortizar, si fuera necesario, el correspondiente a 2019.

"A partir de ahí, si es preciso para llegar a la cifra total a condonar, se cancelará el préstamo del FLA del año 2024 y después se cancelarán los de los años anteriores a este. Es decir, los de 2023, 2022, etc.", completaban desde la Delegación.

La encargada de defender la medida fue la portavoz del Gobierno, la aragonesa Pilar Alegría, que incidió en que la quita es posible "por la buena gestión económica y financiera" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Menos deuda es más Estado del Bienestar", decía en sus redes sociales.

Pese a que la propia María Jesús Montero instó a los barones del PP a recapacitar y respaldar una medida que es "beneficiosa para todos los ciudadanos", desde el Gobierno de Jorge Azcón aseguran que tienen clara su postura y que, diga lo que diga Pedro Sánchez, no va a variar.

Esta actitud, sostienen desde el PP, no será una excepción, ya que la previsión es que todos los líderes conservadores opten por la misma vía. "Los presidentes del PP son gente de palabra. Por lo tanto, no voy a valorar qué pasaría si alguno no hiciera lo que ha firmado hasta en dos ocasiones. No entro en esa quimera", subrayaba la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Sus declaraciones quedaron avaladas con las palabras de Juanma Moreno. Andalucía sería la segunda comunidad que más se beneficiaría, pero este martes descartó acogerse ante lo que considera "una operación política para cumplir el compromiso" que Sánchez adquirió con ERC para desbloquear la investidura de Salvador Illa.

"Por cada andaluz, la deuda es menos de la mitad que por cada catalán, y tenemos solvencia para salir a los mercados", defendía.