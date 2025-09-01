Azcón empieza el curso político con la defensa de Aragón como prioridad y un 'no' rotundo a la quita de la deuda

El presidente aragonés promete llevar el techo de gasto a las Cortes en septiembre y confía en que Vox apoye el presupuesto.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha iniciado este lunes el curso político con una clara prioridad: defender a la Comunidad de las políticas de Pedro Sánchez. El primer ejemplo se vivirá este mismo martes con la que el barón conservador define como “mal llamada condonación de la deuda”.

Para el líder autonómico, este término es puro márquetin, ya que lo que se hará será repartir la deuda entre las comunidades, un “mal negocio” para Aragón.

"No es más que otro trágala. El PP va a defender los intereses de esta Comunidad. Yo no tengo que defender ni los de Puigdemont ni los de Esquerra Republicana de Cataluña, no necesito sus votos", ha remarcado.

Otro de los grandes retos de este nuevo curso será la aprobación del presupuesto de 2026. Tras la fallida negociación de 2025, que encalló al exigir Vox una declaración solemne contra la inmigración ilegal y el Pacto Verde Europeo, Azcón promete que, esta vez sí, presentarán un borrador.

El techo de gasto llegará a las Cortes a finales de septiembre para que pueda iniciarse una tramitación “normal” y sin las prisas de la anterior negociación. El proyecto conjugará “de forma equilibrada” la bonificación de impuestos como Sucesiones o el IMAR y el “continuado incremento” de las partidas destinadas a sanidad, educación y servicios sociales.

Nuevas inversiones

Aragón seguirá anunciando inversiones milmillonarias este 2025. La próxima será “en muy pocos días”, según ha adelantado el propio Azcón, y estará centrada en el sector tecnológico y las infraestructuras de datos.

Para el también presidente del PP-Aragón, la Comunidad está mejor ahora que hace dos años tanto a nivel educativo como en la sanidad. Los proyectos anunciados, no obstante, han hecho que haya nuevos desafíos en vivienda o políticas sociales.

