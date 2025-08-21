"La campaña no ha terminado, todavía hay máximo riesgo": el aviso de Aragón ante la ola de incendios que asola España

Miguel Ángel Clavero y Roberto Bermúdez de Castro, este jueves, en el Pignatelli. E. E.

Aragón no ha tenido grandes incendios este verano, pero "de sacar pecho, nada". Es el mensaje que han querido trasladar este jueves el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

El Ejecutivo aragonés ha recalcado que la campaña "no ha terminado" y que todavía hay "máximo riesgo".

Hace solo unos días -del día 16 al 18- tuvo que activarse por primera vez en la historia el nivel de alerta rojo plus. Eso le costó al Ejecutivo duras críticas por parte de sindicatos agrarios como UAGA COAG o de la asociación de pirotécnicos, pero "era lo necesario".

La situación, ha defendido Bermúdez de Castro, era extremadamente compleja, con unas altísimas temperaturas, incendios en gran parte del país y medios aragoneses trabajando en otras partes de España, de ahí que se optara por una solución "excepcional".

El titular de Interior ha querido agradecer la responsabilidad de alcaldes, empresarios y ciudadanos, clave para pasar "en las mejores condiciones" un puente tan complicado.

En esos días se recibieron hasta 280 llamadas. La mayoría (50%) preguntando si se podía salir a cazar o relacionadas con las fiestas populares, principalmente por los toros embolados.

Desde la DGA subrayan que se informó por todos los medios de las prohibiciones, desde el BOA a los medios de comunicación y las redes sociales. Asimismo, se llamó a todos los presidentes comarcales para que dieran aviso a sus ayuntamientos. "Quien quiso enterarse, se enteró", ha recalcado Bermúdez de Castro.

El rojo plus paralizó obras e impidió la realización de actividades de montaña. También hizo que, por unas horas, no se pudiera vendimiar, de ahí el malestar del sector primario. Pero pese a todas estas precauciones hubo 11 incendios, siendo el más importante el de Hecho.

El consejero ha preferido no expresar lo que piensa sobre las críticas de agricultores y ganaderos "para no acabar en el juzgado", y ha destacado que quienes ahora cargan contra la alerta roja plus habrían hecho lo mismo de haberse quemado sus pastos y bosques. "Hay que tener un poco de generosidad. Hacer política con esto me parece rastrero", ha manifestado.

A este respecto, ha confirmado que si se repiten estas condiciones en lo que queda de verano o en próximos ejercicios volverá a activarse el rojo plus, ya sea en toda la Comunidad como ha ocurrido este puente de agosto o en puntos concretos del territorio.

A pesar de que la bajada de temperaturas y el viento hacen que ya no exista tanto peligro, Clavero ha recalcado que no se puede bajar la guardia hasta que no entren las primeras lluvias del otoño. "No es raro que en los primeros días de septiembre puedan producirse incendios. El operativo permanece activo", ha afirmado.

"Conjunción de factores"

Que Aragón se haya librado hasta ahora de los grandes incendios se debe, según Miguel Ángel Clavero, a una "conjunción de factores". El músculo del servicio autonómico de extinción y la rapidez a la hora de apagar los focos es uno de ellos, pero con esos mismos mimbres también ha habido 'años horribilis' como 2022 con incendios muy grandes y simultáneos.

En este caso también ha ayudado la climatología. Ha de tenerse en cuenta, además, que la casuística de Aragón no es igual que la de Galicia o Castilla y León, ya que la vegetación muy diferente. En contra, no obstante, juegan las tormentas secas, que pueden complicar la situación en los momentos más inesperados e inoportunos.