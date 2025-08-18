Menos hijos y más mascotas, así han cambiado las familias aragonesas desde la pandemia: "La gente se siente sola"

Se dice siempre que los perros son el mejor amigo del hombre, siendo un refrán que ha ido mucho más allá porque, ahora, estos animales de compañía son un miembro más en los núcleos familiares. De hecho, se podría decir que incluso han 'sustituido' a los más pequeños de la casa porque, hoy en día, la realidad es que, en Aragón, hay más perros que niños.

Aunque, por mucho que sorprenda, este fenómeno no es algo nuevo, o al menos así lo asegura a este diario el epidemiólogo Nacho de Blas. Eso sí, esta tendencia se ha intensificado "muchísimo más" desde la pandemia.

¿Por qué? De Blas lo tiene claro: "Durante el confinamiento, muchas personas se sintieron solas y buscaron compañía en animales domésticos. Desde entonces, el número de hogares con mascotas ha crecido, mientras disminuyen los que tienen niños", señala.

En números

Basándonos en números, los últimos datos del Registro Español de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) confirman que, en 2023, en la comunidad había censados 306.000 perros, frente a los 190.000 menores de 16 años registrados en 2024 (según datos del Justicia de Aragón).

A ellos se suman 14.000 gatos y 679 hurones, aunque los expertos advierten de que estas cifras están muy por debajo de la realidad: "apenas un 27% de los perros y un 4,3% de los gatos están identificados oficialmente", señala el epidemiólogo.

Esto es en la Comunidad aragonesa, pero las estadísticas nacionales apuntan a un incremento aproximado del 40% en la tenencia de animales de compañía desde 2020, aunque según de Blas "no existe un censo estatal exhaustivo".

Los datos más cercanos provienen de "registros parciales y de indicadores indirectos", como las búsquedas en internet. "En Madrid, por ejemplo, las consultas sobre 'adoptar gatos' aumentaron un 50% tras la pandemia, y en Cataluña las búsquedas sobre 'adoptar perros' se dispararon un 555%", expone.

El cambio de perfil

El cambio no solo es cuantitativo, sino también de perfil. Los perros grandes (que antaño se usaban de guarda o trabajo) han cedido protagonismo a razas más pequeñas, "más adaptadas a la vida urbana", como el Yorkshire Terrier, el bichón maltés o el chihuahua (según datos datos de 2024 del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza).

"Hoy la mayoría son animales de compañía que se integran en el núcleo familiar, muchas veces en hogares sin hijos", apunta de Blas. Porque a todo esto hay que añadir que, en España, la natalidad se sitúa en mínimos históricos -según el Instituto Nacional de Estadísticas-, con apenas 1,2 hijos por mujer.

Así, entre las decisiones personales, limitaciones económicas y cambios culturales que afectan a los ciudadanos de Aragón -y de toda España-, se está configurando un nuevo mapa de convivencia. Porque, aunque "de toda la vida" ha habido siempre más animales que niños, la diferencia ahora es que se han convertido no solo en un miembro más de la familia, sino algo así como en los nuevos 'peques' de la casa.