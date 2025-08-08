Uno de cada tres jóvenes de entre 20 y 29 años es extranjero: Aragón bate récord de población por los inmigrantes

Aragón ha vuelto a marcar un nuevo récord de población a las puertas del verano. A fecha 1 de julio, la Comunidad ha alcanzado los 1.368.954 habitantes y registra el máximo de personas de su historia, que había fijado hace solo tres meses antes.

Así, la tendencia positiva que se vio frenada durante los tres primeros meses del 2024, en los que se perdieron unas 2.000 personas, se ha recuperado desde el pasado verano. En el último año, se han sumado más de 18.000 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

Este repunte, como es habitual, se produce gracias a la llegada de nuevos inmigrantes a territorio aragonés, ya que los nacidos en España siguen perdiendo fuerza mes tras mes. De esas 1.368.954 personas, 262.854 son extranjeros, el 19,2% del total de la población, el máximo tanto en cantidad como en porcentaje. De hecho, sólo en un año, han llegado a la Comunidad más de 22.000 personas.

Todo lo contrario ocurre con la población española, que sigue descendiendo y está cerca de romper la barrera del 1,1 millón de personas. Actualmente, se contabilizan en Aragón hasta 1.106.100, que son 184 menos que en abril y 4.348 menos que en julio de 2024. El mayor dato de población española en Aragón y el punto de inflexión es julio de 2011, con 1.164.045 personas, y había 180.420 extranjeros, el 13,4%.

El peso de la población migrante se percibe, sobre todo, entre los jóvenes, principalmente entre 20 y 29 años. En este tramo de edad, casi uno de cada tres habitantes (un 31,4%) nació en el extranjero, es decir, 45.735 personas, de un total de 145.398 jóvenes.

Del total de habitantes en Aragón, 679.886 son hombres y 689.068 mujeres. En el caso de las mujeres, ha habido un incremento de 6.138 personas, mientras que, en los hombres, ha crecido en 6.213 habitantes.

Además, las tres provincias aragonesas han ganado población en los últimos tres meses, si bien Zaragoza aglutina casi toda la ganancia, con 11.685 personas más, lo que le permite superar por primera vez el millón de habitantes. Por su parte, Teruel ha ganado 34 hasta las 136.064 personas, mientras que Huesca también ve incrementada su población, con 632 personas más, hasta llegar a 231.220.