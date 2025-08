Lidl renuncia a su gran centro logístico en Zaragoza pero anuncia 15 "macrotiendas" en la Comunidad

Lidl no construirá un gran centro logístico en Zaragoza como tenía previsto. La cadena renuncia al proyecto tras el varapalo judicial a la ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), pero a cambio anuncia 15 "macrotiendas" en el territorio, tres de ellas en la capital aragonesa.

La noticia, avanzada por Heraldo y El Periódico de Aragón, da al traste con una inversión que se presumía cercana a los 100 millones de euros. La intención del grupo alemán es absorber sus necesidades a través de su red de almacenes, un cambio de opinión que, según dicen, no obedece a "factores locales" sino a un criterio de eficiencia económica.

Desde que se conoció la sentencia de nulidad, el Gobierno de Aragón había estado trabajando junto a la cadena para ofrecerle alternativas de suelo. Lo importante, según el consejero de Fomento, Octavio López, es que Lidl no renuncia a su proyecto para hacerlo en otro sitio, sino que simplemente "no lo impulsa" para reabsorberlo con la red logística que ya posee.

López ha ido más allá y ha asegurado que Lidl sigue considerando a la Comunidad "como una pieza clave en sus inversiones a corto y medio plazo". "Respetamos su decisión empresarial, y también quiero agradecer que su apuesta firme y decidida por Zaragoza se amplíe ahora a Aragón con tiendas en 12 municipios de la Comunidad", ha insistido.

López ha querido expresar así que Lidl "se queda en Zaragoza". El Gobierno había tratado de ofrecerle suelos "parecidos" a los de Plaza. También se había comprometido a hacer el esfuerzo económico necesario para mantener los compromisos suscritos.

"Pidieron seis o siete meses para estudiarlo y en la última semana nos han comunicado su decisión", ha explicado. A este respecto, ha descartado que el 'plante' vaya a significar una mala relación y ha avanzado que están en conversaciones para facilitar su ubicación en los municipios elegidos "en coordinación con los diferentes ayuntamientos".

En su opinión, las alternativas eran parecidas en cuanto a nivel de ubicación, calificación de suelos o tiempos de ejecución. "Mi pregunta es, ¿si no hubiera habido sentencia estaríamos hablando de lo mismo? Mi sensación es que sí. La sentencia no ha ayudado, pero no es la causa última de la decisión. Es lo que me han trasladado los responsables máximos alemanes y los de la península", ha justificado el consejero.

Sobre Wilcox

López también se ha referido a la intención de la inmobiliaria aragonesa Wilcox de retomar su proyecto para la ampliación de Plaza. En este sentido, ha confirmado que el Gobierno de Aragón no va a participar en el convenio y que la compañía contará con la misma ayuda que los 34 PIGA y DIGA que estos momentos están encima de la mesa de la consejería.

"Plaza está colmatada, su grado de ocupación está por encima del 95%", ha señalado. Desde la presentación de un DIGA se necesitan de uno a tres meses, mientras que para sacar adelante un PIGA se necesitan de 9 a 12, por lo que, como pronto, las autorizaciones podrían estar listas en 15 meses.

Wilcox tendrá que partir otra vez de cero, aunque podrá aprovechar el trabajo ya realizado -había obtenido aproximadamente 50 de las 54 licencias que se requieren en estos casos- para acortar los plazos. "Había un problema con Demarcación de Carreteras y yo mismo me ofrecí a hablar con el Ministerio, con el que hay una buena relación", ha confirmado López.