Ayuso acusa a un Sánchez "terminal" de amparar "una inversión completa de la verdad" con el cupo catalán

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes a Pedro Sánchez de amparar "una inversión de la verdad completa" con el cupo catalán y de ayudar a crear "una nación paralegal que nunca ha existido y nunca fue reino".

"Queremos lo mejor para Cataluña y para el resto de las comunidades, pero esto es ilegal; es trocear la caja de todos y seguir creando esa nación. Me parece un atropello. Esto no va solo de dinero, va de España", ha asegurado en una charla organizada por Heraldo de Aragón y moderada por su director, Mikel Iturbe, en Zaragoza.

Ayuso cree que el proyecto de Sánchez está ya "terminal" y que "va a hacer todo el daño que pueda" con el objetivo de "empatar" y de intentar que parezca que todos son iguales.

En su opinión, lo que se necesita es un sistema de financiación que tenga en cuenta las necesidades de cada uno, ya que mientras una región tiene problemas de dispersión, otra puede tenerlos con el envejecimiento y otra, como Madrid, con la densidad de población.

Que se hable de una hacienda propia es, en su opinión, "lo menos español que hay", y tampoco comparte el 'café para todos', que puede hacer "colapsar" el sistema. "Hay que empezar a buscar una manera en la que no se tenga a nadie apartado, conscientes de que todo es de todos", ha sugerido.

Si cada uno recauda lo suyo, España "no funcionaría". "Y yo sería la primera beneficiada, pero al final seríamos reinos de taifas y volveríamos a los peores momentos de nuestra historia", ha expresado.

A su juicio, los nacionalistas quieren "reventarnos desde dentro para quedarse con el dinero de los demás", y lo piden "en perfecto castellano", según ha apostillado.

La presidenta madrileña se ha mostrado especialmente crítica con los casos de corrupción que afectan al PSOE y, en particular, con ese “empate moral” que, según ella, pretende establecer Pedro Sánchez para desviar la atención de sus escándalos: “Debe su puesto a urnas de cartón, a una moción falsa, a promesas incumplidas y a pactos con el independentismo, que es el mayor de los negocios corruptos”.

A este respecto, ha querido diferenciar entre “ladrones y corruptos”. En su opinión, “no se puede comparar una trama que arruina a una región durante 40 años como la de Andalucía con personas que, puntualmente, se aprovecharon de sus cargos".

"No todo es lo mismo. Cuando se genera una trama de corrupción a todos los niveles, los trenes no llegan o no caben por los túneles o se quedan tirados, es cuando las cosas dejan de funcionar, de repente hay apagones o hundimiento de la empresa cuando las comunidades autónomas prosperan y con ellas sus ciudadanos", ha manifestado.

La líder conservadora ha calificado de "reprochable" el escándalo de Montoro, denunciando igualmente el uso de instituciones como la Agencia Tributaria para “arruinar a empresas, autónomos y ciudadanos que luego, tras años de litigio, terminan ganando, pero ya con sus vidas destrozadas”.

Ayuso ha apostado por resarcir desde los poderes públicos a aquellas personas a las que por una mala praxis de la propia Administración se les ha creado un daño reputacional y su prestigio ha quedado "por los suelos".

Respecto a las inversiones, ha asegurado que muchas no están llegando porque el propio Gobierno de España las está impidiendo. "Creo que aquí, en Aragón, estáis con el mismo problema: tenemos problemas energéticos porque nos intentan controlar la energía de manera que nosotros no podamos estudiar a largo plazo un mayor asentamiento de centros de datos", ha dicho.

En lo que respecta a la inmigración, ha insistido en la importancia de la integración y de que estas personas no sean vistas únicamente con un fin laboral. "No se puede tratar solo como algo egoísta para que te aporten", ha apuntado. Cree, en todo caso, que todo debe ir sujeto a una estrategia de control de fronteras, ya que de lo contrario se va hacia un "estallido social, que es lo que busca el Gobierno".

"Hay que poner una solución de una vez y dejarse de buenismo, sabiendo que cuando uno viene a España hay que cumplir con una historia y una Constitución", ha subrayado. Lo mismo ha dicho con el reparto de menores migrantes desde Canarias, que va "dependiendo de cómo le interesa a cada uno". "El Gobierno necesita alimentar pasiones y odios. Está dejando un país invivible", ha censurado.