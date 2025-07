Menores de edad y traumas por violencia sexual infantil: el perfil de las mujeres que acuden al centro de atención a víctimas

Los centros de atención a víctimas de violencia sexual se han encontrado con una realidad difícil de confrontar ya que en Zaragoza principalmente han visto un gran número de casos donde el detonante está en la violencia sexual infantil, ya sea manifestado siendo menor de edad o de manera más adulta. Desde que abrieron el pasado diciembre han abierto 127 expedientes, según datos proporcionados por trabajadoras del centro.

Aunque bien señalan que no hay un perfil establecido, desde las trabajadoras se muestran "sorprendidas" tras seis meses de trabajo: "No me esperaba que tuviéramos que atender tantos casos por traumas infantiles", lamenta Marta Cortés, trabajadora social del Caivis de Zaragoza.

Personalmente, esta profesional admite que cuando comenzaron se esperaba más hechos "actuales" con sumisiones químicas o de una sola vez. "La realidad es que nos estamos encontrando con muchos casos de violencia continuada de pequeña", explica.

A lo que añade: "Vemos muchos casos que se repiten que les ha agredido una misma persona por año o también de que a lo largo de la vida ha habido más de una agresión sexual cometida por diferentes personas".

Así, aunque se pueda llegar a relacionar estos casos específicos a mujeres inmigrantes. La realidad denota una casuística dividida: "Hemos tenido casos de mujeres latinoamericanas que venían huyendo de la violencia sexual en su país y aquí a los meses han vuelto a ser víctimas por hombres españoles", refleja.

De este modo, analiza que cada generación tiene una manera de acercarse hasta el centro: "Las mujeres de entre 30 y 50 años vienen motivadas con el hecho de proteger a sus hijas". Por lo que matiza Cortés: "Quieren conocer las herramientas que les pueden dar para que no pasen por lo mismo y al final se terminan quedando y procesando lo que a ellas mismas les ocurrió de niñas".

No son las únicas, ya que las mujeres de mayor edad, aunque sea con 80 años buscan su refugio particular en esas paredes. "Les cuesta mucho tener que hablar después de tantos años sobre lo que les pasó con 8 años, por ejemplo, pero vienen y les ayudamos", explica.

31 menores atendidos

En el otro lado se encuentran los menores que acuden al centro. Como bien señala la trabajadora social se estimaba un mayor número de casos de violencia digital. Sin embargo, están observando que la violencia física y sexual se acrecienta entre los menores.

Durante este tiempo, han atendido a 31 menores, entre los que no solo son niñas: "Hemos tenido casos de niños que vienen denunciando estos actos realizados por otros chicos, no están exentos tampoco", lamenta.

Así, se trabaja conjuntamente con todos los entes participes de la vida de los menores: padres, familiares y colegio. Estos últimos señalan que son los que más suelen dar la voz de alarma al denotar una bajada en el rendimiento escolar.

Si bien matiza que en el caso de los menores tienen dos vertientes, los que su entorno denuncia o lo que incluso ellos mismos toman la decisión de acudir al "no entender qué les ha ocurrido".

"Les cuesta más expresar lo que les ha afectado porque tienden a determinar que no es importante", reflexiona Cortés. Con este enfoque trabajan con ellas en "cómo nos respetamos, cómo ponemos los límites" a través de grupos de trabajo: "Se van escuchando y comienzan a dar la importancia que tiene al verse reflejadas".

Ante si predomina una edad, la trabajadora social del centro admite "no poder concretar": "Ahora mismo tenemos absolutamente de todo, pero es verdad que a todas nos ha chocado bastante porque ninguna nos esperábamos que hubiera tantos casos", reflexiona.