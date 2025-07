El PSOE niega el permiso a una senadora de Aragón para asistir al homenaje a Lambán y podría enfrentarse a una sanción

El PSOE negó el permiso a la senadora aragonesa Mayte Pérez para saltarse la sesión de este jueves en la Cámara Alta y poder asistir, en su lugar, a un homenaje a Javier Lambán en Zaragoza. Pérez es miembro del Senado desde el pasado mes de mayo, cuando, precisamente, sustituyó a Lambán por designación de las Cortes de Aragón.

Pérez, mano derecha de Lambán durante sus ocho años de legislatura, fue una de las invitadas al acto en el que se descubrió el retrato que se colgará en las paredes del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. El acto comenzó a las 12.00, coincidiendo con un Pleno en el Senado donde se votó un proyecto de ley sobre los seguros en vehículos a motor.

Junto a ella, asistieron buena parte de los consejeros que acompañaron a Lambán en sus dos gobiernos. No estuvieron la ministra Pilar Alegría (consejera de Innovación entre 2015 y 2019) o Fernando Gimeno (responsable de Hacienda en esa misma legislatura), porque no habían sido invitados. Además, tampoco acudieron Maru Díaz, en este caso, por motivos laborales, o Arturo Aliaga y Marta Gastón, por cuestiones de salud.

Por ello, Pérez pidió permiso para asistir al homenaje a Lambán, dado el cariño personal que, además, siempre se han procesado, pero le dijeron que no era un motivo justificado. Desde el PSOE confirman que, ante una ausencia injustificada, se le aplicará el reglamento que rige las normas del grupo parlamentario, igual que a cualquier otro senador o senadora.

Otras fuentes del grupo socialista en el Senado reseñan que no se está dando permiso a ningún diputado, salvo que sea muy obvio. El castigo podría ser una multa de 600 euros.

En ese acto, como se esperaba conociendo a Lambán, no faltaron sus dardos al PSOE y a la dirección de Ferraz. “Como diría Felipe González, me siento hace un tiempo huérfano de representación en mi partido, tanto en Madrid como en Aragón. El PSOE me duele en lo más profundo del alma, mientras que Aragón me alegra el corazón”, subrayó el expresidente.

El propio Lambán ya fue sancionado en alguna ocasión por no participar en las votaciones junto a su grupo parlamentario. Una de las más sonadas fue en mayo de 2024, cuando no votó la Ley de Amnistía en la Cámara Alta. En su caso, pesaban motivos de salud para no acudir a los plenos, si bien