Aragón activa la alerta roja por incendio forestal ante la ola de calor: estas son las recomendaciones

El Gobierno de Aragón ha activado el aviso por alerta naranja y roja en casi todo el territorio por riesgos de incendios forestales ante la ola de calor que va a afectar a Aragón este fin de semana. El consejero de Medioambiente, Manuel Blasco, junto a la jefa de servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación, Maribel Ureta, han hecho un llamamiento a la prudencia por parte de los ciudadanos.

La alerta es la primera vez que se activa en la campaña de incendios forestales que se activó el pasado 13 de junio. El día con mayor territorio en alerta es el domingo donde el sur de Huesca, el Valle del Ebro y Bajo Aragón se encontrarán en alerta roja.

A pesar de no haber llegado al nivel máximo de riesgo, rojo plus, el consejero ha querido recordar que se deben "extremar las precauciones" tanto en las actividades en el monte como en las labores de cosecha y empacado. "Una actividad responsable prevendrá muchos incendios", ha subrayado.

"Disfrutar del monte y realizar actividades de ocio implica también una responsabilidad personal. Si alguien tiene previsto salir a montes, bosques, parques naturales, está prohibido encender fuego en el monte y en sus inmediaciones", ha recordado.

De esta manera, entre las recomendaciones que ha citado Blasco, la normativa establece que no se puede cosechar a menos de 400 metros de zona boscosa en las horas centrales entre las 14.00 y las 18.00. También ha incidido en que están prohibidos los trabajos forestales. Del mismo modo, si se produce un fuego llamar "inmediatamente" al 112 Aragón.

"Debemos evitar esa primera chispa que va a provocar un incendio forestal", ha indicado Ureta. Del mismo modo, ha pedido a la población que se informe del nivel de alerta antes de realizar una actividad en el monte.

"No hagamos fuego, no tiremos colillas, solo podemos circular en los caminos habilitados, no podemos utilizar maquinaria que pueda provocar deflagraciones, descargas eléctricas o chispas...", ha enumerado la jefa de servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación.

Así, uno de los primeros pasos esenciales es la revisión exhaustiva de toda la maquinaria antes de comenzar a trabajar. Equipos como cosechadoras, empacadoras, esbrozadoras o motosierras pueden generar chispas o calor intenso, sobre todo si presentan desgastes, fallos o llevan funcionando mucho tiempo. Mantenerlos en buen estado es una medida básica de prevención.

Además, es obligatorio contar en todo momento con medios de extinción adecuados y listos para su uso. Se recomienda disponer de extintores, mochilas de agua y matafuegos, pero sobre todo es fundamental tener un tractor con grada preparado para intervenir rápidamente en caso de que se produzca un conato. Esta reacción inmediata puede ser clave para evitar que un pequeño incidente se convierta en un incendio de grandes dimensiones.

Así bien, la jefa de servicio ha alertado que el monte está viviendo de "las rentas" de todo el agua que ha caído en primavera pero "esas rentas van a acabarse enseguida".

Buenas prácticas en la cosecha

También han enfatizado la importancia de seguir una serie de pautas de trabajo seguro. Por ejemplo, se aconseja comenzar la cosecha con una pasada perimetral alrededor de la parcela, especialmente si linda con masa forestal, en cuyo caso conviene realizar varias. Asimismo, es preferible cosechar en sentido contrario al viento, lo que reduce las posibilidades de propagación del fuego.

En terrenos irregulares o con abundancia de piedras, se debe moderar la velocidad de avance y ajustar la altura de trabajo del peine de la cosechadora, para evitar que su contacto con las piedras genere chispas. Contar con una persona encargada de la vigilancia durante las labores, que esté en comunicación directa con el maquinista, permite detectar cualquier inicio de fuego y actuar con mayor rapidez.

Restricciones por niveles de alerta

La normativa vigente establece además restricciones concretas en función del Nivel de Alerta por Peligro de Incendios Forestales (NAPIF). Así, en caso de alerta roja plus, la cosecha y el empacado están totalmente prohibidos durante toda la jornada.

Estas mismas precauciones deben aplicarse a los trabajos forestales, donde el uso de herramientas como motosierras o desbrozadoras también puede originar incendios si no se emplean con el debido control. En estos casos, además de revisar el estado de los equipos, es esencial evitar su utilización en días o franjas horarias con riesgo extremo, y disponer siempre de medios de extinción cercanos.

"Quiero agradecer a todos los cosechadores que participan en las tareas de extinción abriendo zonas corta fuegos. Son parte indispensable en nuestro operativo", ha subrayado Ureta.

Además de las labores agrícolas, también han recordado que sólo se puede hacer fuego en lugares habilitados para ello, cerrados por los cuatro costados y que dispongan de chimenea con matachispas. Si el NAPIF es rojo, ni siquiera en estos sitios.

De este mismo modo, Ureta ha vuelto a enfatizar que la mayoría de los incendios forestales tienen origen humano, y muchas veces son consecuencia de imprudencias evitables. "En verano llevar la comida preparada desde casa", ha recomendado.

Así, ha enfatizado que sigue ocurriendo "a estas alturas" incendios a causa de cerillas, ya que pueden reavivarse por el viento y originar un fuego.

También es importante evitar el uso innecesario de vehículos en el monte. Si se accede con ellos, hay que circular exclusivamente por caminos autorizados y aparcar en zonas habilitadas o libres de vegetación seca, ya que el contacto del tubo de escape con pasto o matorral puede provocar un incendio.

Quienes viven en zonas próximas al monte deben actuar con especial precaución: mantener tejados y alrededores libres de hojas secas o residuos, evitar setos de especies muy inflamables, no utilizar barbacoas en días de viento o alto riesgo y no abandonar residuos en la naturaleza. Toda la basura debe recogerse y depositarse en contenedores o llevarse de vuelta a casa.