La alcaldesa de Zaragoza exige "ejemplaridad" al PSOE: "Me avergüenza que manchen el nombre de la ciudad"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha exigido este sábado "ejemplaridad" al PSOE tras la suspensión temporal y el expediente abierto a Alfonso Gómez Gámez y a Alfonso Martínez al conocerse que figuran en las transcripciones de los audios de la trama "criminal" de Koldo, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

"Me avergüenza que los tentáculos de la trama corrupta del PSOE lleguen a Zaragoza y manchen el nombre de esta ciudad. Ser concejal del Ayuntamiento de Zaragoza exige la máxima honestidad", ha dicho en X (antes Twitter).

En este mismo mensaje ha reclamado "transparencia y ejemplaridad" a los de Lola Ranera y ha advertido: "La corrupción quiebra la confianza en las instituciones y no tiene cabida en nuestro Ayuntamiento".

Horas antes, el portavoz del PP en el Consistorio, Alfonso Mendoza, ha recalcado que tanto Lola Ranera como Pilar Alegría deben "dar explicaciones públicas" y contar la verdad "sobre el alcance de la trama corrupta entre sus cargos públicos".

El concejal cree que el PSOE debe exigir de inmediato el acta de concejal a Alfonso Gómez Gámez, actuando con transparencia y expulsando del Ayuntamiento "a quien hoy ha sido implicado en las operaciones de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos".

"La representación de los zaragozanos a través de un acta de concejal no puede estar manchada por una sospecha de corrupción que ha obligado al PSOE a suspender de militancia al portavoz adjunto del grupo municipal socialista y mano derecha de la portavoz, Lola Ranera", ha resaltado.

Los populares creen que los socialistas no pueden quedarse a medio camino sin explicar lo sucedido y sin actuar con ejemplaridad reclamando a Gómez Gámez que abandone el Consistorio de inmediato.

Como consecuencia, convocarán una Junta de Portavoces Extraordinaria para que la portavoz socialista ofrezca explicaciones a los grupos y a la ciudadanía "y no se oculte en expedientes internos del PSOE que nadie conoce". "También reclamará la expulsión de Gómez Gámez del grupo municipal socialista y la entrega del acta de concejal, como ya sucedió con otro concejal del PSOE al que se reclamó abandonar el Ayuntamiento tras ser suspendido de militancia", han insistido.

Mendoza ha recordado que Gómez Gámez ostenta el segundo cargo más importante en el grupo, es la persona de confianza de Ranera en el pleno y "el artífice de la transición al sanchismo de la portavoz socialista cerrando filas con Pilar Alegría".

Los populares están dispuestos a utilizar "todos los instrumentos que otorga a los grupos en reglamento municipal para llegar hasta el final y defender la institución de la lacra de la corrupción".

Que los "tentáculos" de la trama hayan alcanzado la ciudad obliga, según dicen desde el PP, a que haya unas explicaciones "claras, transparentes y urgentes de lo que está sucediendo".

"No puede ser que uno de los concejales esté en el informe de la UCO y no tengamos una explicación. El PSOE, la señora Alegría, la portavoz del grupo municipal y el propio concejal ya van tarde en darnos explicaciones", ha dicho Mendoza.

A él no le valen las que dio Pedro Sánchez "en una rueda de prensa cínica en la que decía esto no va conmigo ni con mi gobierno". "Las adjudicaciones de contratos públicos se hacen en el entorno de los ministerios y las direcciones generales. Los zaragozanos no somos idiotas, no nos conformamos con esos lloros sin lágrimas ni con esas explicaciones", ha remarcado.

Por ello, ha instado a Ranera y a Alegría a explicar "si lo sabían o no". "Si no, tienen que marcharse por ineptos por no saber qué estaba pasando en la mesa de al lado o, directamente, por mirar a otro lado. Deben aclarar qué están dispuestos a asumir como responsabilidades políticas", ha manifestado.