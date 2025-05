Lambán: "Gobernar es imposible desde 2023 con estos socios. Yo que Sánchez acabaría con esta agonía"

La situación interna en el PSOE tras las últimas polémicas está generando que algunos dirigentes históricos pongan sobre la mesa la posibilidad de dar un giro de 180 grados a la actualidad política. El último en pronunciarse ha sido el expresidente aragonés Javier Lambán, crítico con Sánchez, que ha sugerido la necesidad de convocar elecciones.

Ha sido en un mensaje a través de su cuenta en X (antes Twitter), en donde ha comentado que la militancia socialista está “invadida” por una “zozobra creciente”. “Los relatos de contención de los escándalos -fundados o no- van desmoronándose ante los españoles”, ha dicho Lambán.

Una zozobra creciente invade a la militancia socialista. Los “relatos” de contención de los “escándalos” -fundados o no- van desmoronándose ante los españoles. Gobernar es imposible desde 2023 con estos socios y aliados. Yo que el Presidente Sánchez acabaría con esta agonía — Javier Lambán (@JLambanM) May 29, 2025

Ante ello, y consciente de que gobernar es “imposible” desde 2023 con “estos socios y aliados”, considera que Sánchez debería “acabar con esta agonía”.

Un mensaje que, incluso, ha recibido el visto bueno del PP Aragón. “Quedan socialistas decentes. Y tienen toda la razón: basta ya!”, han respondido desde la cuenta oficial del partido.

Quedan socialistas decentes. Y tienen toda la razón: basta ya! https://t.co/rVIKArs40L — PP de Aragón (@pparagon) May 29, 2025

No es la primera vez que Lambán se muestra crítico con los casos de corrupción que están emergiendo en las últimas semanas. “No estaría mal que los españoles -y de paso los europeos- supiéramos cuáles son nuestras prioridades en materia de política europea. Vienen curvas y no podemos malgastar nuestra fuerza en cosas que no sean de estricto interés general, español y europeo”, escribió el pasado martes.

El exlíder del PSOE aragonés también se ha pronunciado en torno a la polémica con el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y su aforamiento para evitar ser juzgado. “Los parlamentarios aragoneses ya no están aforados. En mayo de 2021, el Gobierno de Aragón inició los trámites para suprimir los aforamientos, y las Cortes, por unanimidad, los suprimieron definitivamente en junio de 2022. Aragón fue de las primeras comunidades en hacerlo”, ha recordado.