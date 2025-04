Un emocionado Amado Franco recibe el Premio Aragón 2025 apelando a la historia y al “orgullo de ser aragonés”

El tradicional acto del Día de Aragón ha servido para reconocer la trascendencia de figuras sociales, económicas y culturales en el desarrollo de este territorio. El presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, ha recibido el galardón principal con el Premio Aragón 2025, que galardona el papel que ha jugado en la economía aragonesa al frente de las principales entidades bancarias y financieras.

En su intervención, Franco ha mostrado su orgullo por recibir un galardón que le hace “sentirse aragonés con orgullo”, apelando a la historia y a personajes ilustres de Aragón, como Francisco de Goya, Miguel Servet o Ramón y Cajal, para defender la lucha de los aragoneses por las libertades. “Aragón siempre ha estado comprometido con la libertad y justicia. Nuestros fueros, derechos, y el Justicia de Aragón fueron instituciones que se adelantaron en el tiempo para defender los intereses de los ciudadanos”, ha defendido.

Así, ha recordado que esta tierra ya fue un “ejemplo de convivencia” de múltiples culturas y pueblos que han derivado en tradiciones arraigadas en símbolos de ese sentimiento aragonés. “La nobleza es baturra por naturaleza. En un mundo cada vez más individualista, la nobleza es un antídoto contra la deshumanización. Dicen que los aragoneses somos tercos y tozudos, naciendo de profundas convicciones que nos permiten ser resilientes, pues nuestra tierra siempre ha estado abierta a la negociación, a escuchar y pactar”, ha señalado Franco.

Con ello, ha celebrado que los aragoneses se sientan “orgullosos” de la diversidad y riqueza de esta tierra “que ha sido Corona, Reino y autonomía” y que “tiene un gran futuro” por delante. “La lealtad no es solo conocer la tierra, sino trabajar para desarrollarla manteniendo su esencia, y proteger la independencia y el aragonesismo, para contribuir al desarrollo económico. España no hubiera existido sin Aragón, por eso desde Aragón debemos ser leales a España. Me siento más aragonés que nunca”, ha añadido.

Medalla al Mérito Profesional a la UME

Por su parte, el Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias, instalado en Aragón, ha recibido la Medalla al Mérito Profesional por su intensa labor en las crisis de los últimos años. El teniente coronel Joaquín Núñez ha recibido que nos “enorgullece y enriquece” a la par del “deber cumplido”, y enarbolando las sinergias, vínculos y relaciones con el resto de fuerzas armadas.

Con más de 500 efectivos, algunos “aragoneses de nacimiento” y “otros de adopción”, este Cuarto Batallón destaca una “firmeza y actitud” que “recuerda a la tenacidad y ambición” de los ciudadanos de esta tierra, citando la lucha contra la invasión francesa en 1808. “Desde nuestra primera intervención en julio de 2007 hasta las últimas en tierras valencianas, hemos defendido el aire que respiramos y la tierra que pisamos en incendios forestales, riadas o nevadas. Los que estamos aquí mantenemos ese legado y, junto a la Virgen del Pilar, defendemos Aragón y España. La UME siempre estará para servir”, ha añadido el teniente coronel Núñez.

El CN Helios, Medalla de las Cortes de Aragón

Finalmente, el CN Helios, en su centenario, ha sido otorgado con la Medalla de las Cortes de Aragón por el apoyo y fomento al deporte base y la familia durante todos estos años. Su presidente, José María Esteban Celorrio, se ha mostrado “lleno de gratitud” y “responsabilidad”, que obliga a “honrarla”. “Este club es mucho más que unas instalaciones. Es una escuela de vida, donde el sacrificio y la superación es el camino para superar las metas, cada victoria es compartida y cada tropiezo es una oportunidad para aprender y mejorar”, ha destacado.