Pedro Martínez, responsable de enfermería que ha dimitido por el decreto de Sanidad: "Jamás me había sentido tan pisoteado"

La cascada de dimisiones ante el anuncio de la modificación parcial de decreto de atención primaria se ha ido sucediendo desde que se dio a conocer la noticia. Entre coordinadores médicos y enfermeros de diferentes sectores de Zaragoza, responsables de centros de salud, y coordinadores mir la larga lista roza casi el medio centenar. Pedro Martínez, responsable de enfermería en funciones del centro de salud San Pablo, es parte de esas dimisiones en bloque. Este facultativo ha participado en la concentración contra el decreto este jueves, previa a la huelga del lunes 24.

"Entendemos que un país o una Comunidad Autonóma no se puede negociar por decreto. Eso de presentarlo y luego, mientras lo tramito, negociamos no lo entendemos. Lo lógico es sentarse a hablar con los profesionales, los vecinos, elaborar un documento y llevarlo a la mesa de negocación, pero no de estas maneras", defiende este reposable en funciones, que lleva ejerciendo la profesión de enfermería 41 años.

La aprobación de la modificación del decreto se dio en la Mesa Sectorial de Sanidad el pasado 24 de febrero. Muchos de los trabajadores afectados defienden que esta nueva organización en la que desaparecen los MAC y EAC para que los adsorba la atención primaria y estos sean los que se ocupen de la atención continuada "no ha estado consensuada" y se les ha tenido al margen: "Nos enteramos por la prensa, personalmente, me quede de piedra", reconoce el facultativo.

Martínez señala que por parte de la consejería se están diciendo "medias verdades": "Cuando hablan de que van a aumentar las plazas de médicos y de enfermeros en los centros de salud, se oculta una parte, que esas plazas no son de nueva creación. Son amortizando unas para llevarnos a otros sitios", reclama.

El nuevo modelo que se pretende implantar por la consejería tendría unos puntos específicos de atención continuada que atendería de 15.00 a 22.00. Estas franjas horarias serían asumidas por los profesionales de atención primaria. Uno de los argumentos que más suenan entre los profesionales es la falta de descanso ya que habría jornadas donde realizarían hasta 14 horas.

Ante esta situación, Martínez señala que personalmente no se ve capaz de asumir esas condiciones que quieren implantar: "No se va a poder atender a los pacientes en condiciones", denuncia. Asimismo, reconoce que el decreto le plantea "muchas dudas de si va a ser últil para los pacientes", lo que tiene que claro que para los profesionales "puedo decir que no lo es".

"Vamos a tener menos personal para cubrir vacaciones, sustituciones, y vamos a tener que estar dando consultas. Se van a encontrar más demoras, más consultas cerradas, y cuando vayan a esos puntos de atención continuada se encontrarán también que los mismos que la han visto por la mañana son los que están ahí pasando por la tarde", explica.

Las extensas jornadas de trabajo y las condiciones que se plantea para los profesionales le han llevado a replantearse su situación laboral tras más de 40 años ateniendo a los vecinos del Gancho. "Tras la última movilización me fui al INSS a calcular a ver si me podía jubilar", recalca. La salida masiva de facultativo que se prevé que ocurra en los próximos años señala que "va a agravar ya la escasez que tenemos en estos momentos".

Ante esta situación, Pedro Martínez reclama que "jamás se había sentido tan pisoteado". De esta manera, manda un mensaje ya no solo al consejería de Sanidad, José Luis Bancalero, si no también al presidente de Aragón, Jorge Azcón, para que recapaciten "y paren esto".

Este jueves se han concentrado en los centros de salud de Zaragoza con un parón de 15 minutos en la asistencia para denunciar la modificación del decreto de atención primaria. Sanitarios, apoyados por pacientes, han salido a las puertas de sus centros para manifestarse ante la "imposición" de la consejería. Este es el último paro previo antes de que este lunes 24 de marzo tenga lugar el primer día de huelga por parte de los facultativos que le seguirá el día 31 si las condiciones no cambian.