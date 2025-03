Aragón irá al Tribunal Constitucional contra el reparto de menores: "Es inaceptable, otro ejemplo de sumisión"

Aragón irá al Tribunal Constitucional contra el reparto de menores extranjeros acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha recalcado que el decreto ley, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "no responde al interés superior de los menores sino al de Sánchez". "Aragón no va a ser partícipe en un acuerdo basado en la desigualdad y la xenofobia", ha aseverado.

La Comunidad descarta entrar en proyecciones a ciegas o guerras de cifras. Es por ello que no ha dado ni un solo dato sobre el número de menores migrantes que acoge actualmente Aragón. El último, correspondiente al mes de enero, decía que los recursos autonómicos -104 plazas- estaban al 189%. Desde entonces no han actualizado la estadística.

"Sánchez quiebra la igualdad entre los españoles. Los servicios jurídicos trabajan ya para recurrir este decreto ley. El traslado y la reubicación obligatoria de menores afecta a los derechos y libertades de los extranjeros en España, lo que exige una regulación mediante ley orgánica según el artículo 81 de la Constitución Española. No se puede modificar a través de esta fórmula", ha agregado.

Otro de los argumentos que dará Aragón al Constitucional es que este decreto ley afecta a competencias autonómicas como la integración social de inmigrantes, recogida en el artículo 75 del Estatuto de Autonomía.

"Y en tercer lugar y lo más importante es que se está quebrando el principio de igualdad entre las comunidades autónomas a la vista de los criterios de reubicación aprobados por el decreto ley y, en particular, de la limitación o tope establecido por la disposición adicional que rechaza la reubicación o traslado de menores no acompañados a comunidades que tengan un número de plazas de acogida superior a la media de España", ha dicho la consejera.

Según Susín, los aragoneses van a verse perjudicados una vez más en favor de los intereses de Pedro Sánchez. "Aragón no puede aceptar que se estén acatando acuerdos firmados por un político perseguido por la Justicia cuyo único interés es excluir a una comunidad autónoma que no gobierna de unos consensos acordados en igualdad con el resto de regiones", ha subrayado.

A su juicio, los menores más vulnerables se están convirtiendo en rehenes de una negociación insolidaria, injusta y que les deshumaniza a cambio de siete votos. "Los mismos que sostienen a Sánchez y que tan caros nos están saliendo a todos los españoles. Se está perpetrando una España a dos velocidades y el Gobierno de Sánchez y su ministra portavoz, Pilar Alegría, lo hacen al tempo que marcan quienes quieren dejar de formar parte de ella, perjudicando los intereses de todos los españoles y, por ende, de todos los aragoneses", ha censurado.

Susín no entrado a aclarar qué quiere decir que Aragón no colaborará con el Gobierno de España, pero sí ha lanzado un mensaje. "Si Sánchez se ha acostumbrado a que le dicten los decretos, las reformas y las amnistías quienes ven xenofobia por todas partes, que no cuente con los aragoneses para seguir laminando el Estado. Esto es un ejemplo más de la sumisión del actual Gobierno de España. Es una afrenta, una medida infame", ha insistido.

También ha cargado contra el Ejecutivo central por la falta de respuestas en la sectorial de este lunes. "No conseguimos que la ministra de Inclusión nos aclarase qué sucederá cuando Cataluña ejerza su nueva facultad de ejecutar procedimientos de expulsión y saque de su territorio, quién sabe si hacia Binéfar o Maella a los inmigrantes sin regularizar. Todavía estamos esperando que nos responda", ha añadido.

