Pedro Sánchez promete a Azcón "dos tazas" de políticas progresistas: "Pilar Alegría será presidenta en 2027"

"¿No le gustan las políticas progresistas? Pues toma dos tazas". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que la nueva secretaria general del partido en Aragón, Pilar Alegría, dará la batalla a Jorge Azcón para arrebatarle el Pignatelli en 2027.

El dirigente socialista ha comenzado su intervención recordando, precisamente, que la ministra y portavoz ya le ganó en las elecciones al Ayuntamiento de Zaragoza de 2019, solo que no sumó. "Esta vez sí lo hará. Tendrá mayoría para poder gobernar y será la próxima presidenta de Aragón", ha asegurado.

Sánchez ha instado al presidente autonómico a aprender de Cataluña, "tanto que la mira", y aplicar la ley de vivienda. "Están consiguiendo reducir los precios. Que piense en el interés general y en la gente joven, que está teniendo que emigrar", ha espetado.

También en clave autonómica, ha reconocido al nuevo presidente del PSOE-Aragón, Marcelino Iglesias, ha mandado un abrazo a Javier Lambán -ausente por decisión propia al considerar que su presencia no iba a ser grata- y ha dado la enhorabuena a Pilar Alegría.

"En su intervención me ha dado las gracias a mí por confiar en ella. No, no. Gracias al PSOE, que tiene una pedazo de cantera de hombres y mujeres jóvenes dispuestos a dar lo mejor de sí mismos por Zaragoza, Aragón, España y Europa en este momento tan complejo", ha agregado.

Como ejemplo ha puesto la hoja de servicios de la ministra, destacando las políticas para la educación de 0 a 3 años y la apuesta por las becas. "Si queremos igualdad necesitamos becas para la clase trabajadora", ha agregado, reivindicando, también, la fuerza de lo público.

Sánchez ha centrado gran parte de su discurso en el PP. "No vamos a caer en sus falacias. Decían que la subida del SMI iba a destruir empresas y han aumentado un 9%. Fueron ellos quienes destruyeron el pacto de Toledo. Este Gobierno ha revalorizado las pensiones y llena la hucha para las generaciones jóvenes", ha aseverado.

En su opinión, Feijóo va "dando tumbos sin rumbo mientras España avanza". "Dicen que España se hunde por las políticas sanchistas. Primero, son socialistas, no sanchistas. No tienen ideas ni proyecto, solo mala uva. No es presidente del Gobierno porque no quiere ni jefe de la oposición porque no sabe. Nosotros, las cosas claras y la oposición, espesa", ha bromeado.

El líder socialista ha incidido en que se necesitan liderazgos seguros, no una oposición incapaz de romper con la ultraderecha o de pedir la dimisión de Mazón en Valencia y Ayuso en Madrid.

En clave internacional, ha recalcado que lo que nos estamos jugando no es un conflicto regional. "Es algo mucho más importante: el multilateralismo, el tener un orden internacional donde las naciones podamos coexistir de manera pacífica. Zelenski fue votado por los ucranianos. Aquí hay un agresor, que es Putin, y un agredido. Putin ve con pavor la consolidación del proyecto europeo", ha manifestado.

Asimismo, ha insistido en que solo Europa protegerá a Europa. "Ha quedado bastante claro en lo que llevamos de año. Tenemos en nuestras manos el presente y futuro del continente. No podemos dejarla en manos de quienes no la quieren mucho o la quieren destruir", ha continuado.

También ha hecho referencia expresa a la polémica en torno al incremento del gasto militar. "¿Cómo no vamos a ser solidarios con quienes lo fueron con nosotros durante la pandemia? Tenemos que serlo. Nosotros no tendremos un peligro físico, pero podremos tener ataques a nuestra ciberseguridad, tendremos que mejorar la protección de las infraestructuras críticas, hacer frente de una manera más eficaz a las emergencias de protección civil derivadas de la crisis climática... Tenemos que mejorar nuestra seguridad entre todos", ha declarado.

En esta línea, ha rechazado las críticas de partidos como Podemos y ha recalcado que el aumento no irá en contra del gasto social. "En estos siete años hemos aumentado las políticas de protección social en 120.000 millones de euros. En Transición Ecológica, más de 20.000 y en Defensa, más de 10.000. Y todo eso, reduciendo el déficit público y la deuda pública. Nosotros sí estamos dispuestos para mejorar la seguridad y la defensa de los europeos. Cuando ellos gobernaron, recortaron el presupuesto social y el presupuesto en Defensa", ha apuntado.

Como tercera certeza ha remarcado que las naciones que se encierran no se hacen más grandes, sino más pequeñas. "Nunca es bueno abrir guerras comerciales. Me parece poco acertado abrir una con el primer bloque comercial del mundo, que es la Unión Europea. Pero si imponen aranceles, la UE responderá unida, y unida será más fuerte", ha dicho en referencia directa a Donald Trump.

También ha acusado al PP y "a la ultraderecha de Vox" de ser muy fuertes con los débiles, pero serviles con los poderosos. "Por eso están callados. Pero si se imponen aranceles habrá una respuesta unida a nivel europeo y protegeremos al sector productivo, a nuestros agricultores y ganaderos, como hicimos durante la pandemia. Llevaremos a España a puerto seguro de nuevo", ha prometido.

Sánchez ha tenido palabras, también, para Elon Musk y sus algoritmos, que "expanden odio, polarización y desinformación a jóvenes y no tan jóvenes". "Vamos a demostrar que por mucho poder y algoritmos que tengan, en España y en Europa un bot no es un bot, sino que una persona es un voto. Y les volveremos a ganar", ha agregado.