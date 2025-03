Zapatero se burla de la "mala suerte" de Feijóo con la IA y le pide "que ponga su inteligencia a trabajar"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha burlado este sábado desde el congreso regional del PSOE-Aragón de la "mala suerte" de Alberto Núñez Feijóo y los vídeos con inteligencia artificial (IA) del PP. "Por una vez, pensé que el PP se incorporaba a la modernidad y que llegaba a tiempo, pero al ver el vídeo y ver a Sánchez imponente pensé... Este no es el vídeo del PP, es nuestro", ha asegurado.

"Tiene mala suerte Feijóo. Es absolutamente previsible, pero es que empieza a batir récords. Es la primera vez que se recuerda que un partido de la oposición crea una crisis diplomática. Hay que ser poco hábiles", ha dicho sobre la polémica con República Dominicana.

Zapatero ha pedido a los populares "que pongan su inteligencia a trabajar" y ha contrapuesto la inteligencia "real" de la nueva secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, con la del PP y su 'no por el no'. "Servir a tu país es arrimar el hombro, apoyar a tu gobierno cuando hay un tema importante. Qué fácil es decir que no, hay que ponerle tan poca imaginación e inteligencia... Pero qué importante y qué decisivo es decir 'sí', no a tu Gobierno, sino a tu país, a España", ha remarcado.

Para el expresidente, Sánchez ha demostrado "valentía". También ha destacado el legado de Pilar Alegría con su "excelsa" hoja de servicios al llevar a cifras históricas la inversión en becas y el "papel de Estado" del "superministro Bolaños", presente en el congreso regional. Otra de las aludidas ha sido la ministra "y futura presidenta de la Comunidad de Valencia" Diana Morant. "Eso parece evidente, ¿no?", ha dicho.

"Saber que la generación que está gobernando y va a gobernar las comunidades autónomas es una generación como la de Pilar Alegría o Diana Morant hace que yo me sienta feliz por el PSOE y por este país", ha continuado.

En su discurso no han faltado menciones a Elon Musk y al avance de la ultraderecha, que va a acabar, en su opinión, en "un fracaso estrepitoso". "Ellos se creen dioses. Pero la vida es otra cosa. ¿Qué va a salir de ahi? Va a salir un artefacto político que siempre se ha repetido en la historia cuando las ideas del progreso, de la cultura, la ciencia y la educación, cuando el avance social, con los afanes morales y la rectitud en la actitud pública, ganan espacios gigantescos a la igualdad, que es la gran seña de identidad de la democracia", ha subrayado.

El ex dirigente socialista ha cargado, asimismo, contra la "visión reaccionaria o de hace un siglo que están manteniendo". ¿Por qué atacan al feminismo? Porque ha ganado. Se ha impuesto la igualdad. El machismo está perdiendo todos los espacios", ha incidido.

En clave aragonesa, ha recordado los sudores que le entraban cuando iban a ver al ministro Pedro Solbes con las inversiones para la Expo 2008 o la derogación del trasvase. "Llegué a tener el convencimiento de que, si no lo derogábamos, Aragón no sería Aragón, sería otra cosa, y el Ebro no sería el Ebro. Que el trasvase no se hiciera era respeto a una tierra y a una identidad y en eso, los aragoneses sois invencibles", ha expuesto.

A este respecto, Zapatero ha reivindicado el "papel decisivo" del PSOE para el futuro de España. "Hemos gobernado más años que ningún otro partido. Este es el mejor momento de la historia de España. Nunca hubo tantos españoles trabajando, tantos trabajadores con más derechos como ahora, gracias en buena medida a los acuerdos sociales. Solo eso ya valdría para sentirnos orgullosos", ha afirmado.

Zapatero ha llegado a ofrecerse, incluso, como jefe de campaña de Alegría, de quien ha destacado su "lealtad por toda regla", su convicción y su inteligencia real. "Es aragonesa a cada minuto y española para siempre", ha agregado.

Respecto al relevo en Aragón, ha asegurado que "este congreso tiene un aire fundacional": "Es como un renacimiento. Aquí empieza una nueva etapa, la etapa de Pilar Alegría".