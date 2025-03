Cayetana, fiscal tras cinco años estudiando la oposición: "Mi vida era muy distinta a la de los demás"

Cayetana Rodríguez se adentró hace cinco años en una carrera a tiempo completo para conseguir el que desde pequeña era su sueño. Esta joven de 30 años puede decir orgullosa que tras años de incansable sacrificio es fiscal tras aprobar la oposición en la convocatoria de 2023 donde se presentaron 3.862 personas: "No te lo crees cuando te lo dicen", señala esta joven de Zaragoza.

Una vez conseguido su sueño, hecha la vista atrás ya que todo comenzó gracias a ese "poso" del derecho que le inculcaron su madre y su tío. Siguió sus pasos al estudiar el Grado de Derecho en la Universidad de Zaragoza, pero enseguida formó su propio camino. "Siempre he optado y he pensado desde pequeña por ser Fiscal", recuerda esta joven. Con esta meta en mente por su lado "más social" cuando acabó la carrera no dudo en enfrascarse en la ardua tarea de preparar una oposición de 180 temas donde no se deja nada por tocar.

Así, tras encontrar unos preparadores que le acompañaron y pautaron el camino reconoce que es todo un sacrificio: "Te ponen unos horarios que tienes que cumplir. Este tipo de horario de 8 o 10 horas se te puede alargar toda vía más, no acabas hasta tengas tu agenda está hecha", cuenta.

En plena veintena dedicó seis días a la semana a estudiar a tiempo completo para la oposición. Sin embargo, reconoce que durante estos años ha sentido "que se ha parado el tiempo": "Ves a las personas evolucionar, comprarse una casa, tener planes, y piensas que yo lo que tengo que hacer es estudiar el tema de penal y mi vida es muy distinta a la de los demás", reconoce.

La oposición para fiscal, como para fuez ya que se comparte, consiste en tres exámenes: un test y dos orales. El primer examen oral consiste en cantar cinco temas entre 180: uno de constitucional, dos de civil y dos de penal. Una vez logrado este segundo examen, a la hora siguiente vuelves a cantar cinco temas elegidos aleatoriamente. Así, reconoce que el exponerse a ello genera "muchísimos nervios". Aún con todo aconseja: "Te lo tienes que tomar con calma y de no me levanto de la silla hasta que no termino de cantar".

Cayetana aprobó al segundo intento, en el primero suspendió en el tercer examen y señala que no le dieron ninguna justificación. "Hablé con mis preparadores y me dijeron que era potente y capaz, me dieron una semana de vacaciones y ya volver a empezar", explica.

A pesar de "no entender nada" después de ese suspenso, esta joven de Zaragoza se recompuso y consiguió aprobar en un segundo intento. Ahora hecha la vista atrás y reconoce "que ha merecido la pena": "Entiendo que hay gente que se queda en el camino, pero cuando salimos de esta oposición tienes unos conocimientos mucho más grandes que solo con la carrera", destaca. Así, reflexiona: "Sacas una capacidad de sacrificio que muchas personas no tienen".

Para lograr llegar hasta donde está, admite que no hubiera sido posible sin sus seres queridos a los que "necesitas" como "todo tu soporte": "Sin mi familia, pareja y amigos esto no hubiera sido posible. Han sido un soporte económico, emocional, se han adaptado a mis horarios, todo", señala emocionada.

Por todos ellos, reconoce que el haber conseguido la plaza resulta aún más importante. "Es muy emocionante cuando sales del Tribunal y ves que están sufriendo igual que tú. Al final me han acompañado durante todo este tramo y han sido el bastón en el que apoyarme", recalca.

Ahora, tras haber aprobado la oposición y haber conseguido su plaza. Cayetana se encuentra finalizando su formación de seis meses en Madrid. De ahí, saltará a unas prácticas de las que desconoce aún su destino, pero reconoce tener ganas "de volver a casa".