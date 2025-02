La Universidad San Jorge celebra su 20 aniversario: "Estamos preparados para seguir avanzando"

La Universidad San Jorge ha celebrado un hito "histórico" este lunes en su vigésimo aniversario cuando el 24 de febrero de 2005 se aprobó la ley de la creación de la institución en las Cortes de Aragón. El acto celebrado en el Auditorio de Zaragoza ha concedido su Medalla de Oro a las Cortes de Aragón.

De esta forma, la Universidad San Jorge, una de las cinco entidades del Grupo San Valero, ha querido distinguir a la institución que representa a los ciudadanos aragoneses, y que tuvo un papel determinante para que la Universidad privada comenzara su actividad hace dos décadas.

El evento ha contado con la presencia de diversas instituciones como la Justicia de Aragón, Concepción Jimeno; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández; la consejera de Educación, Claudia Pérez; el arzobispo de Zaragoza, Carlos Manuel Escribano; el presidente de patronato del grupo San Valero, Pedro Baringo. Además de instituciones militares y civiles, actuales alumnos y exalumnos de la Universidad de Zaragoza.

El acto ha estado conducido por una egresada de la Universidad San Jorge, Nerea Resa, de la segunda promoción del Grado en Periodismo. Así, ha dado paso a un vídeo repaso de la historia del Grupo San Valero como de los 20 años de la institución universitaria donde se ha remarcado el hito que supuso el inicio de la actividad académica el 26 de septiembre de 2005 con la apertura de su primer curso universitario con 180 alumnos.

La rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha recordado cómo Aragón, hace 20 años y a través de sus Cortes constituyó la Universidad: "Dio un paso decisivo, histórico y valiente que permitió el desarrollo e impulso de su ecosistema educativo, académico e investigador con el objetivo de fortalecer el mapa de conocimiento de esta comunidad autónoma", ha expresado.

La rectora de la USJ, Silvia Carrascal USJ

Desde entonces ha señalado que han sido 8.000 los egresados en la Universidad San Jorge en el Campus de Villanueva de Gállego que "han destacado en sus respectivos campos profesionales, llevando el nombre de la Universidad San Jorge a todos los rincones del mundo y contribuyendo de manera significativa, al progreso de sus comunidades y a la sociedad en general".

Además, Carrascal ha hecho balance: "Desde sus inicios humildes hasta convertirnos en un referente académico, se han superado algunas crisis y muchos desafíos y se han alcanzado retos. Se ha promovido también mucho talento y se ha construido una comunidad educativa diversa y plural que sigue creciendo día a día".

La rectora ha querido mirar al futuro que vendrá para la institución académcia: "Estamos preparados para seguir avanzando, fortaleciendo nuestros programas académicos, fomentando la investigación y la innovación docente y promoviendo un ambiente de aprendizaje inclusivo y enriquecedor para todos, que responda a las necesidades de la sociedad, con una metodología, tecnología y espacios innovadores, conectada con la empresa y con un mayor alcance y visibilidad nacional e internacional", ha señalado.

A continuación, la rectora ha hecho entrega de la Medalla de Oro, que ha recogido la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández. Las Cortes se une a este gran reconocimiento a otras instituciones a las que se le fue entregada como la Comsión Europea, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.

En su discurso, Fernández ha expresado "el agredecimiento por parte de la institución el recibir su Medalla de Oro que representa un simbolismo extraordinario y como institución expresamos la mayor relevancia". En esta misma línea, la presidenta de las Cortes de Aragón ha enfatizado el valor de la eduación como "eje vertebrador" para el crecimiento de la sociedad.

Además, ha añadido que este conocimiento "nos hace crecer y forjar un pensamiento crítico", un aspecto "especialmente simbólico porque los jóvenes son nuestro futuro y ayudan a construir nuestra sociedad; ojalá seamos capaces de retener este talento en Aragón y que encuentren oportunidades profesionales y proyectos de vida".

Entrega de la Medalla de Oro a las Cortes de Aragón USJ

Tras la intervención de la presidenta de las Cortes de Aragón, ha habido un cambio de guion con la pequeña intervención de la conductora y exalumna, Nerea Resa. La periodista ha ensalzado los valores que promueve la Universidad: "No solo me llevé conocimiento sino que me enseñaron valores. Eso es lo que creo que diferencia a esta universidad porque forjan personas", ha relatado.

Después de este pequeño intervalo, ha tomado la palabra el presidente del Grupo San Valero, Pedro Baringo, para recalcar que "es bueno echar la vista atrás y reconocer tres pilares fundamentales en este recorrido: los arzobispos y su apoyo absoluto, aunque no fueran momentos fáciles, el patronato del Grupo San Valero que colaboró en este proyecto, y en especial, los 180 primeros padres que nos confiaron la educación de sus hijos".

Seguidamente, la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez ha tomado la palabra y ha puesto en valor "el caminar de una institución que ha dejado huella en nuestra tierra y que actualmente cuenta con un campus moderno y tecnológico" fruto del trabajo y la vocación de servicio público.

Además, la consejera ha reconocido la labor que realizan desde la Universidad "con los pies bien pegados al suelo" con unos valores que ofrecen "herramientas necesarias para desarrollar un pensamiento crítico". Para concluir, Claudia Pérez ha afirmado que "son muchos los retos a los que se va a enfrentar nuestra tierra y sabemos que vais a estar a nuestro lado" porque "sois una palanca fundamental en el crecimiento de nuestra Comunidad".

Para concluir el acto, el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, ha querido mirar "más allá de las cifras": "Detrás de cada miembro de esta comunidad académica hay un vida única e irrepetible". Así, ha recalcado la importancia de vivir con autenticidad y formar a personas íntegras que consigan "encontrar su lugar el mundo, en un momento en el que lograr una vida bien orientada es un asunto prioritario y no solo para los jóvenes".