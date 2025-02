Vox la lía en Aragón al hablar de los menas y la inmigración: "Algunos acabarán cortándonos el cuello"

Vox ha vuelto a encender el debate en las Cortes de Aragón con su última proposición sobre los menas y la inmigración. Su portavoz, Alejandro Nolasco, ha buscado sin éxito el apoyo del resto de grupos para hacer pruebas periciales exhaustivas a los menores que se encuentren bajo la tutela del Gobierno de Aragón. "Algunos acabarán cortándonos el cuello", ha afirmado. Sus palabras han sido recibidas con "asco" y "repelús" por el resto de grupos. "Su discurso es veneno moral", le han contestado desde IU.

Nolasco ha recordado que, el año pasado, el 90% de los inmigrantes llegados a Aragón que dijeron ser menores de edad tenían más de 18 años. "Lo descubrimos a través de las pruebas que hacen los forenses", ha resaltado.

El portavoz también ha cargado contra las "oenegés que se lucran del tráfico de personas" y crean un "maldito efecto llamada". "Parece que aquí tenemos recursos ilimitados. El efecto llamada está matando gente; personas que mueren en el mar engañadas. Hago responsables a los que lo consienten con sus votos, su acción u omisión", ha agregado.

Nolasco ha ido caldeando cada vez más el ambiente, pero no se ha quedado ahí. Según ha dicho, quienes vienen a Aragón "no son niños ni familias", sino que, en su mayoría, son hombres en edad militar. "Billete de vuelta para todos, aquí no los queremos", ha terminado.

Alberto Izquierdo ha censurado la idea de hacer esta prueba a los menores sin su consentimiento y, pese a compartir que la inmigración ilegal es un problema y que Aragón tiene "un problema de seguridad", ha recalcado que las clases "no van por colores".

Especialmente duro ha sido Álvaro Sanz, de IU. "Son ustedes el verdadero problema de la inseguridad. Criminalizan a los más débiles", le ha dicho a Nolasco. A Andoni Corrales, de Podemos, le han dado ganas de "pasar de largo". "Me da repelús. El tiempo os pondrá en vuestro sitio. A los racistas se les combate", ha agregado.

Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha recalcado que esto "no es de risa", y ha advertido de las iniciativas "peligrosamente racistas" que está presentando Vox en el Parlamento. "Crean un problema donde no lo hay", ha declarado. Mientras, Isabel Lasobras, de CHA, ha subrayado que ellos siempre van a apostar por la política de solidaridad y derechos humanos y Pilimar Zamora, del PSOE, ha calificado la iniciativa de "xenófoba, innecesaria y partidista".

En el caso del PP, la diputada Silvia Casas ha tratado de rebajar la propuesta de Nolasco y que las pruebas solo se hicieran a solicitud del Ministerio Fiscal, una enmienda "más que razonable" en su opinión que se ha encontrado con el 'no' de la formación.