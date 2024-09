Paz Jiménez presenta precandidatura para ser delegada por el PSOE-Zaragoza por el sector crítico

El secretario general del PSOE-Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, no será el único precandidato a delegado por la provincia de cara al 41º Congreso Federal del partido en Sevilla. Paz Jiménez Seral, de la agrupación de San Braulio y miembro del Comité Provincial de Zaragoza, también buscará un puesto entre las 29 personas que representarán al territorio.

Lo hará dando voz al bautizado como sector crítico con el secretario autonómico, Javier Lambán. Doctora en Matemáticas, Jiménez Seral (1959) es también divulgadora científica. La suya ha sido la primera candidatura presentada, adelantándose, por minutos, al secretario provincial.

"El objetivo es, sobre todo, que todos los militantes puedan participar en el proceso, que va a durar más de diez meses. Esta es solo una primera parte", recalcaba en la sede autonómica del PSOE en alusión al Congreso Autonómico y al Provincial.

Desde el colectivo ven complicado reunir los 518 avales necesarios para 'pasar de pantalla'. "Llamaremos a todo el que podamos, porque no tenemos una organización. Sánchez Quero es el secretario general de la provincia, y yo ni siquiera estoy en la ejecutiva de ninguna agrupación de distrito, pero confiamos en todos esos militantes que no están participando mucho, porque nunca se les llama, y tienen muchas ganas de hacerlo", completaba.

Jiménez espera que su precandidatura sirva "de vía de comunicación" para que todo aquel que quiera haga sus enmiendas y aportaciones a la ponencia marco. "Queremos que se haga el mejor documento posible, que se discutan todas las líneas políticas del partido y que los militantes que no tienen ningún poder organizativo puedan también participar en el proceso para ilusionar, crecer en la provincia, ser un partido más fuerte, mantener el Gobierno de España y recuperar el de Aragón", ha apuntado.

Pese a la reciente reunión del sector crítico en la sede socialista, Jiménez asegura no haber hablado con Sánchez Quero. "Yo formo parte del comité provincial, pero no he tenido conocimiento hasta ayer de que él iba a presentar hoy la precandidatura", ha indicado.