El PSOE de Zaragoza exigirá una financiación “igualitaria y justa” en el Congreso Federal de Sevilla

El PSOE de Zaragoza exigirá una financiación “igualitaria y justa” en el 41º Congreso Federal de Sevilla, en el que se reelegirá a Pedro Sánchez como secretario general del partido. Este martes se ha abierto el plazo para la presentación de precandidaturas de cara a elegir a los delegados que representarán a cada territorio, con dos listas en el caso de Zaragoza: la del secretario provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, y la del sector crítico con Javier Lambán, liderada por Paz Jiménez Seral, militante de la agrupación de San Braulio y miembro del comité provincial.

Arropado por una nutrida representación de diputados autonómicos y provinciales, concejales del Ayuntamiento de Zaragoza y alcaldes de la provincia, Sánchez Quero ha asegurado sentirse “orgulloso” de tener enfrente a una compañera “tan cualificada como ella”.

Pese a las sonadas discrepancias entre el PSOE de Zaragoza y Teruel con el PSOE de Huesca, el dirigente socialista ha asegurado que el clima interno en la provincia “es bueno”. “Somos un partido plural, tenemos derecho a discrepar. Cada uno trabaja en la línea que quiere. En este sentido, estoy seguro de que el hecho de que haya dos candidaturas enriquecerá el debate”, ha subrayado, descartando que haya “una fractura”.

Del 2 al 9 de octubre, los precandidatos tendrán que reunir 518 avales. De conseguirlos las dos candidaturas, se someterán a votación. “A la lista más votada se le asignará la mitad más uno de los delegados y los 14 restantes se distribuirán proporcionalmente al número de votos entre aquellas que hayan llegado al 20%”, ha explicado.

Tras el Congreso Federal llegará el Regional y, posteriormente, el Provincial, una “gran oportunidad”, según Sánchez Quero, para decidir qué modelo de partido y de país quiere la militancia para “seguir avanzando”. “La provincia de Zaragoza tiene mucho que decir y que aportar. Por eso, animo a todo el mundo a participar en la ponencia marco con enmiendas y propuestas”, ha dicho.

Zaragoza tendrá oportunidad de marcar su postura en materias como la sanidad, la educación, la inmigración o la política agraria, pero si hay un asunto que centrará sus aportaciones será la financiación autonómica. “Queremos que sea justa e igualitaria. Si no, sería discriminar a unos frente a otros”, ha remarcado el líder provincial.

En este sentido, ha reivindicado el derecho “a discrepar”, ya que el PSOE “no es un partido monolítico”. “Todos tenemos derecho a no estar de acuerdo con otras cuestiones que planteen otros compañeros. En este sentido, estoy seguro de que nos pondremos de acuerdo y que no habrá ningún problema entre las delegaciones de Huesca, Teruel y Zaragoza. El objetivo no somos nosotros, sino el Partido Popular, que ha llegado a las instituciones sin haber hecho ningún mérito. Está viviendo de las rentas del trabajo del gobierno socialista”, ha incidido.

Como ejemplo se ha puesto él mismo. Pese a mostrarse a favor de las políticas lanzadas desde La Moncloa en materia social, ha asegurado estar “en contra de la sedición, de la malversación, de la amnistía e incluso del propio acuerdo que firmó el Partido Socialista catalán con Esquerra Republicana”.

Las aportaciones que se hagan desde Zaragoza tendrán, en todo caso, un largo camino antes de ser votadas en el pleno del comité, donde se decidirá si son aprobadas o rechazadas. “Cuando hay discrepancias, lo mejor es someterlas a votación. En Aragón ya hemos manifestado que no estamos de acuerdo con eso, pero ahora tenemos una oportunidad en el Congreso de Sevilla para seguir defendiendo y reivindicando esa solidaridad”, ha agregado.

Respecto a su posible candidatura para suceder a Javier Lambán al frente de la secretaría general en Aragón, ha pedido esperar a que se convoque el congreso, y ha recordado que cualquier afiliado podrá dar un paso al frente para ser elegido en primarias.